Em Portugal, existe apenas um centro comercial em que pode entrar e fazer compras com o seu cão: o Alegro Alfragide, em Oeiras.Segundo o jornal Público, só os animais registados é que podem passar pelas portas e desde Maio até agora, 180 cães foram autorizados.Para que tal aconteça, os donos dos cães têm de registar os seus animais. O registo do cão, a licença municipal, o boletim de vacinas em dia e o seguro de responsabilidade civil devem ser apresentados.Segundo o que uma das administradoras do centro, Sara Rodrigues, contou ao Público, no início houve algumas reclamações dos clientes devido aos animais. Mas agora, são raras e os cães e os seus donos destacam-se pelo "comportamento exemplar".A partir de Maio, os animais de companhia poderão entrar em estabelecimentos comerciais, como restaurantes. Contudo, cabe aos proprietários dos espaços decidir se querem ou não abrir a porta às mascotes.