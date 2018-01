Tem 26 anos e descobriu que era “a outra” nas redes sociais. Está farta de viver através de fotos que não aparecem no Facebook, onde está a namorada oficial.

Estou farta de que me digam que eu sou melhor do que isto que tenho com o João. Estou farta de que me digam que somos apenas momentos. É mesmo isto que a Rita diz que somos, "apenas momentos". Odeio a minha melhor amiga durante três minutos e depois sou absorvida pela realidade. Ou absorvo a realidade dela. Meu Deus, estou a viver através de polaróides que ele nem sequer põe no Facebook porque no Facebook está a namorada!



Estou farta de que me digam que sou muito nova para aguentar que me tratem assim. Ser nova é o quê? Ter muito tempo à frente para utilizar esquecendo quem se ama? Só vejo essa vantagem. E assim, como? Com dedicação, desejo e preocupação? Com promessas, poemas e passeios pela Estrela à noite? Eu acho que ele me trata bem. Ninguém finge tão bem. Que razão teria ele para fingir? Ele compra livros em duplicado. É ou não uma prova de que gosta de mim, de que se lembra de mim?



Não começou há muito tempo. Estamos juntos há uns oito meses. Só descobri que ele tinha namorada pelas redes sociais, mas quando o confrontei ele também não negou. Não sei o que começou primeiro, e isso angustia-me. Será que ele começou a namorar depois de me ter conhecido? Não tenho coragem para lhe perguntar. Sei quem ela é mas não a conheço pessoalmente, temos amigos em comum mas nunca saímos juntas. Uma vez, no início, estivemos as duas no mesmo bar, mas nessa altura eu ainda achava que aquilo ia acabar em breve, até porque nessa noite ela foi-se embora sem ele.



Estou farta de que me digam que ainda vou a tempo de sair disto. Primeiro, não vou. Ninguém sai, por escolha, de dentro da esperança. É tão raro existirem pessoas que dão tudo, que se atiram de cabeça.



"Margarida, dar tudo seria deixá-la!"



A voz da Rita na minha cabeça mesmo quando não estamos juntas a falar disto. Dois dias ou dois anos, quem diz que nos últimos se sente mais do que nos primeiros? Quantas vezes me sento com amigas que namoram há dois, três anos, e o que elas me descrevem não é amor, é só um emaranhado de comodidade, cobrança, jantares com mesa reservada há uma semana, que elas mesmo marcaram para terem um argumento para forçarem os namorados a sair. São só lugares e datas que ambos já esqueceram ou de que apenas ela se lembra. Trocar isso pela legitimidade de ser a mulher oficial, como se estivéssemos no início do século e não se pudesse amar sem aliança? Para quê? Qual é o lugar do amor -próprio na receita para a felicidade? É como num bolo em que a farinha são sempre pelo menos 500 gramas? Ou é a raspa de limão, sem a qual podemos passar desde que haja essência de baunilha?



Ponho-me a pensar, nos momentos em que as convenções sociais me acometem, o que ganharia eu em pôr um ponto final na nossa relação. É claro que sou só uma mulher como as outras, que prefere andar de mão dada do que fingir, quando saímos do ateliê, que vamos apenas jantar como amigos. Não é fantástico para a auto-estima ver no Instagram um boomerang de um brinde entre eles num qualquer hotel de charme. Aquilo a repetir, a repetir, a repetir. Afinal o que a aplicação faz é mesmo permitir-te captares um momento e fazeres com que ele se repita até ao infinito. Só pára quando paramos de olhar. Ou quando desviamos o olhar porque outra coisa nos pede atenção. O cabelo dela a esvoaçar, aqueles panos brancos, como cortinas, presos a vigas de madeira. E saberes que o resto do frame, que não estás a ver, é uma cama de dossel no meio da areia.



Estaria a mentir a todas as mulheres que lêem isto se dissesse que sou a mesma que era quando tudo começou. Não sou. O meu dia é passado a titubear entre visões completamente distintas de uma mesma realidade. Eu sei que ele gosta de mim.



"Margarida se ele gostasse de ti estava contigo. Que razão há para não acabar com ela? É rica?"



Não, rico é ele. E, de qualquer forma, elas só estavam a usar uma razão completamente ridícula para se ficar com alguém. Melhor dizendo, eu acho ridícula. Por momentos, dou -lhes razão. Ninguém está com ninguém por obrigação. E enervo -me e chamo-lhe nomes, chamo-lhe coisas que não acho que seja, manipulador, falso, fraco e digo que é um garoto, apesar de ter quase mais 10 anos que eu, e que não me pode manter em banho-maria como se eu fosse um chocolate. Eu cozinho bem, e muito. Já se notou? Só de pensar na possibilidade de existir, no meu futuro próximo, um dia em que não vou ter autorização para aparecer em casa dele com sacos de compras para cozinhar, os meus ossos gelam. Criámos uma rotina, e uma rota também, pelos vários lugares de Lisboa que me são permitidos, e perdê-la, parece-me neste momento, seria perder-me.



Não tenho medo nenhum de ser apanhada, esse medo é dele. Acho difícil ela não saber, é Lisboa, não a Cidade do México. Como pode ele ficar em minha casa tantas vezes e eu na dele? Onde lhe diz que está quando estamos em casa dele? E naquele fim-de-semana em que fomos a Óbidos? Isso já perguntei e ele diz que lhe explica que é trabalho, que tem que ir ver um cliente (também faz trabalho freelance) ou que vai passar o fim-de-semana a casa dos pais.



Ele pede-me que espere, que vai resolver, que ela é emocionalmente instável e que já passou coisas na vida capazes de a derrubarem se ele a deixasse. Pede-me tempo para ter a certeza de que ela recuperou. Pede-me tempo para a ajudar a remendar os rasgões no amor-próprio. E eu sinto-me forte quando ele diz que comigo não se preocupa porque uma mulher como eu jamais sofrerá muito tempo por homem nenhum. Sustento-me desses elogios que me fazem sentir muito independente, muito senhora de mim, mas ao mesmo tempo sei que ele sabe quem é que, nesta relação, é a borboleta à volta da luz. É fácil ser-se magnânimo quando se está por cima não é?



Sou amante do João aos 26 anos

Planeamos coisas e ele, por vezes, desmarca. Se não me diz porquê exactamente é porque está com ela. Deixei de ir ver a minha família no fim-de-semana passado para jantarmos na véspera do feriado do dia 1 de novembro. E ele, por SMS: "Não consegui safar-me."



Segue-se sempre aquilo a que eu chamo a minha esquizofrenia momentânea. Mensagens enormes nas quais digo uma coisa e o seu contrário em dois parágrafos. Sou amante do João, aos 26 anos. Digo isto a mim mesma a ver se me assusta, mas não me assusta muito porque no fundo não me vejo assim. Essa carga simbólica da palavra, milénios de literatura a pintar as mulheres que dormem com homens comprometidos como predadoras promíscuas, não a transporto para o que sou com ele. No início, sim, fazia-lhe ultimatos. Ele dizia que não me podia perder, que eu lia Jorge de Sena e que ela lia livros de auto-ajuda. Que eu tinha comprado bilhetes para Father John Misty e ela tinha convites para a Moda Lisboa.



Sei que provavelmente estou a ser ingénua por acreditar que ele se vai resolver, que vai arranjar coragem, que se vai fartar dela um dia, dos ataques de ciúmes e das sessões de selfies. Sei que tenho nas mãos resolver isto, pelo menos unilateralmente. Não é ameaçar, é fazer. Sei que muitas pessoas ao lerem isto vão achar -me uma nódoa na história da luta feminista, uma submissa incurável, mas fica tudo muito claro quando me pergunto, na minha cabeça, como seria o dia de amanhã se não o visse. Seria inútil de viver.



E se pareço contente com pouco, desenganem-se: ele apoia-me tanto quanto eu o apoio a ele, ajuda-me com o meu trabalho, lembra-se das coisas que eu ainda quero fazer e faz planos. A diferença é que não quero ter o que ele diz que tem: uma coisa morna. Esperarei até um certo ponto, apenas. Por exemplo, a passagem de ano. Não quero ver mais brinde nenhum em loop que não seja meu e dele. A passagem de ano é uma data importante. Passar o ano, passar, essa palavra: passar para outro ano com uma pessoa é uma coisa que, para mim, é bastante significativa. No fundo, sou uma mulher bem resolvida.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 709, de 29 de Novembro de 2017.