Uma história de amor moderna. Torey Stachowicz pediu Ben Axelrod em casamento este domingo, quase quatro anos depois de se terem conhecido por uma abordagem no Twitter.



Tudo começou no dia 4 de Dezembro de 2014. A personal trainer norte-americana marcou Axelrod numa publicação do Twitter, que dizia: "Quero ter um encontro com @BenAxelrod." Ao que ele respondeu: "@toreydanae pagas tu?" Ambos concordaram sair, com uma condição de Axelrod: "Ir a um restaurante com asas de frango". E assim começou uma história de amor.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I want to go on a date with <a href="https://twitter.com/BenAxelrod?ref_src=twsrc%5Etfw">@BenAxelrod</a></p>— Torey Stachowicz (@toreydanae) <a href="https://twitter.com/toreydanae/status/540373303752273920?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de dezembro de 2014</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/toreydanae?ref_src=twsrc%5Etfw">@toreydanae</a> you buying?</p>— Ben Axelrod (@BenAxelrod) <a href="https://twitter.com/BenAxelrod/status/540467249220698112?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de dezembro de 2014</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">"<a href="https://twitter.com/BenAxelrod?ref_src=twsrc%5Etfw">@BenAxelrod</a>: <a href="https://twitter.com/toreydanae?ref_src=twsrc%5Etfw">@toreydanae</a> you buying?" Haha yes I will, your favorite place too</p>— Torey Stachowicz (@toreydanae) <a href="https://twitter.com/toreydanae/status/540473614232207360?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de dezembro de 2014</a></blockquote>

Através desta abordagem naquela rede social, ambos foram jantar. Quatro anos depois desta abordagem, no dia 11 de Fevereiro de 2018, o norte-americano ajoelhou-se e pediu Stachowicz em casamento.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I bent the knee. She said yes! <a href="https://t.co/nVwPHtpxOx">pic.twitter.com/nVwPHtpxOx</a></p>— Ben Axelrod (@BenAxelrod) <a href="https://twitter.com/BenAxelrod/status/962488680819683328?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

