Não foi assim há tanto tempo que andava a escrever histórias românticas que publicava sob o pseudónimo Amy Silver - e invariavelmente, livro após livro, com um sucesso muito reduzido. Tudo mudou quando trocou o tom ligeiro por um muito mais sombrio. Tornou-se uma autora de bestsellers, milionária.





Era ainda uma desconhecida quando visitou Portugal pela primeira vez, em 2004. (Na segunda vez, já este ano, foi recebida por uma enchente de fãs na Feira do Livro de Lisboa.) Viu então Inglaterra perder com França no Campeonato da Europa de Futebol. "Zidane marcou dois…", recorda-se bem. Trabalhava então como jornalista de economia no Times, lugar que manteve até 2011, ano em que teve de pedir dinheiro emprestado ao pai para escrever A Rapariga no Comboio, que a tornou mundialmente conhecida.Ao sucesso global do livro, em 2015, juntou-se o êxito do filme lançado no ano seguinte, um thriller que valeu várias nomeações para melhor actriz a Emily Blunt.A escritora britânica nasceu em Agosto de 1972 no Zimbabwe, então Rodésia, e viveu em África até à adolescência, quando os pais se mudaram para o Reino Unido. Estudou em Oxford até se tornar jornalista e, curiosamente, publicou um livro de conselhos financeiros dirigido especificamente a mulheres, com um título que se revelaria premonitório do seu êxito: The Money Goddess (A deusa do dinheiro, em português).

Tocada na adolescência por Agatha Christie, cita hoje, entre as autoras que mais admira, Donna Tartt, Kate Atkinson, Pat Barker e Margaret Atwood.



Ontem, a trocar mensagens com a minha filha, falei-lhe nesta entrevista. Disse-me que tinha lido A Rapariga no Comboio. Surpreende-a uma miúda de 13 anos gostar dos seus livros?

As pessoas mais novas gostam dos meus livros. É interessante. Costumo ter teenagers nos meus eventos. Este livro [Escrito na Água]até é sobre uma adolescente e de certa forma aborda a adolescência. Mas A Rapariga do Comboio é um livro pesado, sobre uma família miserável, não é uma história feliz nem jovem.



Uma das coisas que ela me disse foi que tinha estranhado o filme. Gostou da adaptação de A Rapariga no Comboio?

Acho que o livro foi fiel ao essencial da história, mas foi filmado na América, não em Londres, o que faz uma grande diferença. O cenário é outro, as pessoas parecem mais ricas do que na versão inglesa. As casas são mais luxuosas. Conheço muita gente que leu o livro e não gostou do filme. Ou ficaram desapontados. Acontece muito quando gostas de um livro.



Como foi ver o filme pela primeira vez?

Foi estranho. Gostei mas é estranho ver num ecrã um texto que escrevi. Não te limitas a sentar-te e a apreciar o filme. Passas a vida à procura de detalhes, "isto está correcto?", "foi assim que escrevi?". Vi-o três vezes, depois da estreia. E de cada vez que vi gostei mais, a cinematografia é óptima, a performance dos actores.



Que livros lia aos 13 anos?

Li muito Agatha Christie. Mas não era muito erudita, gostava de coisas como Danielle Steel [risos], mas também lia muita não ficção, gostava de política. Também li os clássicos que nos ensinavam na escola, que não era a minha onda, gostava mais de novelas modernas.



Já escrevia?

Sempre gostei de escrever, de criar na escrita, mas nunca me passou pela cabeça fazer carreira, não era o que as pessoas normais faziam.



Mas o seu pai era jornalista, vivia da escrita.

Era jornalista e académico. Trabalhava no Financial Times e noutras publicações sobre África e políticas de desenvolvimento. Foi com ele que me interessei pelo jornalismo e pela política.



Não deixa de ser curioso que tenha escolhido o jornalismo económico, sendo agora uma romancista.

Não foi propriamente uma escolha, foi uma oportunidade. Foi o primeiro trabalho que tive, aproveitei-o. Não era o que queria mas foi o que acabei por fazer. Não digo que fosse uma terrível jornalista, mas não era grande repórter nem muito forte nas notícias. Era boa a escrever. Sempre fui uma bocadinho outsider.



O que aconteceu para começar a escrever não ficção sob o pseudónimo de Amy Silver?

Escrevi um livro quando era jornalista de economia. Por causa disso arranjei uma agente, que queria que eu fizesse um romance em dois meses sobre uma mulher que perde o emprego e as suas obsessões. "Queres tentar? "E assim nasceu Amy Silver. Fiz um primeiro, não correu grande coisa, mas ok, acabei por fazer outro e outro. Fiz quatro. Não venderam nada de jeito.



Amy e Paula são muito diferentes? Parece que só começou a ganhar leitores quando a sua escrita se tornou mais pesada.

Não existe Amy [risos]. À medida que fui escrevendo a coisa foi-se tornando cada vez mais escura.



Quando começou a escrever A Rapariga... estava sem dinheiro. Já pagou ao seu pai?

Sim, paguei [risos]. Demorei dois anos a escrever os livros de Amy Silver e fiquei sem dinheiro. Estava numa fase difícil, sem dinheiro, sem confiança, bastante infeliz. Mas muito da minha miséria e tristeza foi parar a Rachel [protagonista de A Rapariga no Comboio], todas as minhas dúvidas, isso ajudou-me a escrever o livro. Acho que precisei de sentir essa pressão e o desconforto para escrever. Durante esse tempo não fiz mais nada, precisei de me sentir ansiosa, para ganhar algum equilíbrio.



E para o novo Escrito na Água, qual foi o ponto de partida?

Assim que terminei A Rapariga do Comboio comecei logo a escrever. Tive a ideia das duas irmãs com uma relação complicada, queria escrever sobre alguma coisa que acontece na infância e que condiciona a vida para sempre. Sobre como te recordas de um acontecimento na infância e a diferença com que os teus parentes se lembram desse acontecimento. E sobre como isso nos molda enquanto pessoas. Era o que queria explorar.



Quanto tempo demorou a escrever?

Três anos. Mas não escrevia todos os dias. Pelo meio fiz duas digressões pela América, uma pela Austrália, andei pela Europa. Estava constantemente a ser interrompida. Foi muito complicado arranjar paz e sossego para me concentrar. Depois comecei a ficar ansiosa, sobre como seria recebido, se estava a fazer a coisa certa, esse tipo de coisas. Foi muito complicado.

Por causa do sucesso do primeiro livro?

Sabia que haveria uma grande expectativa em relação ao livro novo. Mas agarrei-me à minha história e ideia, fui-lhe fiel e tentei não pensar muito no resto. Mas sim, foi um tempo de grande ansiedade, muita pressão. Mas se pensas muito nisso ficas paralisado.



Quando percebeu que A Rapariga no Comboio ia ser um êxito?

Achava que era um bom livro, mas não fazia ideia de que se tornaria um fenómeno. Acho que percebi isso quando cheguei aos EUA. Os americanos não costumam comprar escritores ingleses desconhecidos. Ainda por cima uma história sem qualquer glamour, bastante deprimente, sobre alcoolismo, abuso de drogas. Mas acho que a Rachel é uma protagonista original e diferente e as pessoas identificam-se, gostam da sua fragilidade. Fiquei surpreendida e nervosa, a minha vida não voltou a ser o que era.



É muito disciplinada na escrita?

Nem por isso. Acho que agora preciso de ser, dada a quantidade de coisas que tenho para fazer, mas escrever é a parte divertida. Gosto de escrever em casa, no meu escritório, sem grandes distracções. Quando não estou a viajar escrevo todos os dias. Tenho algumas ideias para livros, personagens em que estou a pensar, tiro notas.



Gosta dessa parte, dos jornalistas, entrevistas, eventos?

Gosto de ir a feiras e festivais, conhecer leitores, as entrevistas são duras. Algumas são porreiras. Todos perguntam a mesma coisa porque é impossível fugir dessas perguntas. Ao fim de algum tempo é chato.



Sente falta do jornalismo?

Sabe do que sinto falta? Estar na sala de notícias quando alguma coisa acontece, como na semana nas eleições britânicas. De resto, de escrever histórias todos os dias, não sinto falta.



Nasceu e viveu no Zimbabwe até a adolescência. Como foi mudar-se para Londres?

Já lá tinha estado como turista. Gostava da cidade mas mudar-me foi duro. Vivíamos numa casa grande, tínhamos piscina, a falta de espaço foi um choque, não tinha amigos, andei muito sozinha durante um ou dois anos. Demorei a fazer amigos. Foram tempos muito difíceis. No Zimbabwe vivíamos na capital, foi uma infância feliz, quando se tem 6 anos não se pensa muito mas depois percebes que tiveste uma vida muito privilegiada.