Ouviu as primeiras histórias em Angola, contadas pela avó analfabeta e aos 11 anos entrou no seminário. Recorde a entrevista que o padre escolhido para orientar o retiro espiritual do papa Francisco e da Cúria Romana na Quaresma deu à SÁBADO.

Quando pode, foge do mundo eclesiástico. Foi assim na década de 90, na época em que esteve em Roma a estudar Ciências Bíblicas e se perdia nos cinemas e nos teatros da cidade - ainda é assim. José Tolentino Mendonça, o padre, escritor e professor universitário, é autor de mais de 20 títulos - os seus livros, traduzidos em várias línguas, já venderam mais de 70 mil exemplares. À conversa com a SÁBADO, na Universidade Católica, onde é vice-reitor, falou da paixão pela literatura, pela teologia e pela música (tanto ouve Bach como Jorge Palma). "A mim interessa-me a vida."



Nasceu na Madeira, mas com 1 ano a sua família mudou-se para Angola. O que recorda de África?

Lembro-me de estar diante das coisas ou à beira delas a olhar com curiosidade, com espanto.



Ansiava perceber os porquês?

Penso que há muitas maneiras de perguntar porquê. O meu silêncio era uma espécie de curiosidade.



Era tímido?

Sim, é um dos meus traços, apesar de estar muito moldado pela vida.



Qual é a sua memória mais antiga?

Com 3, 4 anos. Primeiro no Lobito. Depois numa região de Benguela, Baía Farta.



Como era a vida de então?

Era tranquila. A vida ligada às profissões artesanais é marcada por uma sabedoria do tempo. Não é que não haja angústias, não é que o dramatismo da vida e da sua dificuldade não se imponha. Penso, por exemplo, no meu pai que era pescador. Os longos tempos de espera, a viagem para cá e para lá, a esperar o momento oportuno, a olhar para o céu, a olhar para o vento, a tentar decifrar a meteorologia... Isso dava-lhe capacidade de lidar com os outros, consigo próprio.



Ia à pesca com ele?

Não fui muitas vezes. Desde o princípio, ele quis que frequentasse a escola e que me empenhasse.



Os seus pais tinham uma escolaridade baixa. Como lhe incutiam o gosto pelo estudo?

Não era uma coisa utilitária. Desafiavam-me a estudar, mas não para ter uma vida melhor - até porque não sabiam que vida seria a minha. Era uma espécie de fidelidade ao caminho de cada um - sentiam que aquele era o meu. Uma coisa livre e gratuita.



Quando contactou com a literatura pela primeira vez?

A literatura, os cancioneiros, as cantigas, a poesia, a ficção fantástica chegaram até mim através da oralidade. Sempre as associei a uma voz.



Da sua avó?

Sim. Imagine um bairro de famílias ligadas ao mar, longe da cidade. Vivíamos no Lobito, perto da praia, ainda tínhamos de caminhar muito para ir à escola, e não havendo televisão e rádio, as noites com uma luz muito grande eram um mundo de mulheres. Os homens estavam no mar. E as mulheres são as grandes contadoras de histórias. A minha avó tinha uma grande capacidade de efabulação. As histórias começavam num dia e acabavam dali a uma semana. Era uma espécie de Xerazade [a rainha dos contos de As Mil e Uma Noites, que depois de condenada à morte, contava histórias noite após noite para se manter viva]. Lembro-me de acordar com a história na cabeça e viver o dia lembrando-me que seria bom chegar à noite para continuar a ouvi-la.



A sua avó transmitiu-lhe a fé?

Ela era representante de um mundo encantado onde a fé tem um lugar natural. Era um mundo como aquele verso do Ruy Belo: "Deus anda à beira de água, como um homem se deita, como o homem se levanta." Era natural ver Deus nos acontecimentos, nas pequenas coisas. Éramos uma comunidade de madeirenses que vivia lado a lado com um bairro de negros. Não havia grande comunicação. Aqueles dois mundos tinham tudo para se comunicarem. O mundo ao nosso lado era também encantado, tão misterioso como aquele em que vivíamos. O que acho dramático, nessa experiência de Angola, é as duas comunidades não terem construído um mundo partilhado.



Na escola também era assim?

Não. Era um espaço de encontro. Lembro-me de ter colegas negros e de ter amizade com alguns vizinhos.



Sonhava com uma profissão?

Não, mas percebia que o meu destino seria diferente do do meu pai - não sabia como. Também não era mau. Não havia uma direcção e é bom navegar à bolina.



Tinha quase 10 anos quando Angola se tornou independente. Que memórias tem da Ponte Aérea?

Lembro-me de me ter despedido das coisas - deixava o meu cão, mas não só. Fui despedir-me do pequeno riacho, da praia.



Assistiu a um episódio dramático...

Conto isso num poema. Vi matar um homem. Criou-se instabilidade no lugar onde vivíamos [Baía Farta]. Havia bandos armados. Vivemos fugidos num barco longe da terra vários dias.



E depois?

A dada altura, obrigaram o barco a voltar ao porto e ali, diante de todos, mataram um homem a sangue frio. É uma coisa em que ainda hoje penso. Foi a primeira vez que tive medo.



Já a viver na Madeira tornou-se um leitor voraz.

Cheguei para fazer a quarta classe e tornei-me leitor da biblioteca Gulbenkian. Os meus irmãos eram leitores, mas não liam. E eu andava com os cartões deles a fazer requisições para mim. Um disparate. Era um leitor omnívoro, talvez demasiado cedo.



O que procurava?

Gostava imenso de contos, mas li também literatura americana, europeia. Lembro-me de ter lido o Camus nos primeiros anos do liceu. Interessavam-me muito os livros de viagens marítimas. Numa vida que tinha sido reduzida - saí de uma casa enorme em África para um espaço pequeno, apertado, na Madeira - a literatura deu-me a experiência de que a vida não estava em perda. Eu ia, viajava, conhecia, e isso mostra como a literatura acrescenta coisas à vida.



A literatura humaniza-nos?

A minha imaginação, depois de uma biblioteca lida, não é maior do que a da minha avó que nunca leu um livro. São formas diferentes. Para mim não faz muito sentido a divisão entre alta e baixa cultura. Ouvir Bach é a mesma coisa que ouvir um regato; ouvir as ondas do mar é tão bonito como ouvir Mahler. Ouvir um texto da Bíblia, como ouvi o meu pai ler - e era a única coisa que ele lia -, é tão belo como ler Dante ou Herberto Hélder.



Foi o fascínio pelo desconhecido que o levou ao seminário?

Hoje espanto-me. Aos 11 anos, tinha uma grande disponibilidade para um caminho espiritual. Entrei quase no fim da infância, mas não fui obrigado.



Pediu para entrar?

Os meus pais achavam que era muito cedo e, sim, pedi para ir. Ainda assim, não se opuseram e comecei o percurso no seminário do Funchal.



Disse que a vocação foi "uma coisa de juventude, inconsequente (...) que procura manter".

Cada dia é um dia e, ao mesmo tempo, há coisas a que permanecemos fiéis a vida inteira porque dissemos que sim a elas uma vez, sem cálculo, apenas movidos pela entrega, pelo amor, sem pensar no que se perde, no que vem a seguir. Foi assim: demo-nos. A vida sem esse risco é uma vida que não chega a tocar dimensões entre as quais está a fé. A fé é um risco, mas também o viver, a busca de plenitude, tem de ser um risco. Depois, é fazer desse sim uma espécie de Fio de Ariadne que nos guia através do labirinto.



Deus sempre foi uma certeza ou uma inquietação?

Deus foi sempre uma pergunta, muitas vezes misturada com outras do sentido da vida. Onde é que me realizaria? Valorizo muito a interrogação embora não tenha tido grandes dúvidas. Se calhar porque tenho uma fé essencial. Não a enchi de quinquilharia. A minha fé é o essencial de Deus, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, da vida da comunidade.



Aos 16 anos escreveu o primeiro poema, A Infância de Herberto Hélder. Porquê Herberto?

Foi escrito sobre o impacto da leitura do Photomaton & Vox. A geografia que transparece nessa obra de Herberto é a do mundo insular. Havia continuidades óbvias com o espaço em que eu habitava. Foi fácil servir-me da infância de Herberto para falar da minha. Desde cedo, fui interpelado, mesmo do ponto de vida espiritual, por obras que não eram as típicas obras de espiritualidade.



Por exemplo?

O Elogio da Sombra, do Tanizaki é sobre arquitectura, as poéticas que a Sophia Mello Breyner Andresen escreve falam de poesia. Mas para mim são livros de espiritualidade - como os de viagens, um romance. É entrar dentro do ventre da baleia, no mais fundo da experiência humana.



E os formadores no seminário, como viam os seus interesses?

Tive alguma sorte. No seminário do Funchal éramos muitos e aquilo estava um bocado em autogestão. Das coisas mais importantes foi viver numa casa com duas bibliotecas, uma de História e História Natural, e outra de Espiritualidade e Literatura. Depois nos seminários onde andei, em Almada e nos Olivais, apanhei um espírito de grande abertura. Os padres formadores eram marcados pelo Concílio Vaticano II e transmitiram-nos optimismo em relação ao papel da Igreja no mundo. O Concílio Vaticano II tem 50 anos, a minha idade. Para a minha geração é o modo normal de encarar a Igreja, o mundo.



Ouviu pela primeira vez o Cântico dos Cânticos, o famoso livro bíblico de teor sensual, na boca de uma analfabeta, zeladora da paróquia.

Sim, na Madeira. Era jovem e foi daqueles momentos em que o mundo parou, e parou porque aquilo era de uma extraordinária beleza. Não sabia que as palavras podiam tocar, surpreender, iluminar, resgatar daquela maneira e a verdade é que, anos mais tarde, descobri que aquele poema estava contido no texto sagrado.



Mais tarde, escreveu o poema Patti Smith explica o Cântico dos Cânticos. Porquê recorrer a figuras pop para falar de Teologia?

A Teologia precisa de mundo, de se virar para a porta, de olhar para lá dela. Por isso interessa-me muito o que se faz com a Bíblia. Interessa-me muito o que o Bruce Springsteen faz com a Bíblia, o que faz o cinema de Tarkovsky ou a cultura popular.



Sente-se um outsider como eles?

Um padre é um outsider. Tem de ser.



Voltando atrás, como foram os anos como estudante na Católica?

De uma grande paixão pela própria teologia, sobretudo no campo bíblico. Era um activista cultural. Sempre pertenci à associação de estudantes, estive ligado às publicações que se faziam, aos eventos de alunos.



Destaca algum?

Fizemos um encontro sobre o corpo em que falou o António Alçada Baptista - a minha geração leu muito a Peregrinação Interior. Mais tarde, conheci vários protagonistas de O Tempo e o Modo [revista da década de 1960], daquilo a que Ruy Belo chamou "os vencidos do catolicismo": o João Bénard da Costa, o Alberto Vaz da Silva. Cada um deles viveu o catolicismo de uma forma ardentemente pessoal e isso é um tesouro.



Em 1990, foi ordenado e publicou o primeiro livro, Os Dias Contados. É quase impossível dissociar o padre do poeta…

Ainda bem. Tem a ver com o que sou. A minha poesia dialoga com a minha vivência, com aquilo que faço, que testemunho. Mas com a devida distância. Não sou um poeta religioso.



É por isso que a sua poesia não fala explicitamente de Deus.

Mesmo as temáticas típicas do religioso emergem pouco da minha poesia, porque já as vivo de outra forma. A poesia é uma forma de estar no mundo, de abraçar a realidade, a espantosa realidade das coisas, como diz Fernando Pessoa.



Nos primeiros tempos de sacerdócio viveu em Roma.

Sim, a estudar Ciências Bíblicas.



Esteve numa paróquia?

Colaborei com a comunidade de Santo Egídio. Trabalhavam com os sem-abrigo, nas periferias da cidade. Tinham uma mesa aberta onde as pessoas podiam tomar uma refeição à noite. Foi a comunidade possível. A escola onde andei era de grande exigência e pedia uma dedicação total.



Muitas horas de estudo?

Muitas. Primeiro a aprendizagem das línguas antigas, o hebraico e o grego, para chegar a um grau de conhecimento que me permitisse trabalhar com segurança e naturalidade os textos bíblicos no original. Depois, manter esse conhecimento e ter imensas disciplinas que vêem ao microscópio os detalhes do texto.



E ainda conseguiu viver a cidade?

A Roma eclesiástica tomo-a em pequenas doses para não me perturbar demasiado. O que me interessa é a oferta da cultura, do pensamento. Cheguei a Roma e vi uma integral dos filmes do Pasolini, do Tarkovsky. Olhei para o cinema italiano, perdi-me em livrarias como não imaginava, fui a concertos, ao teatro, passeei, ouvi pessoas, fiz amizades - isso era a minha vocação. Se estou demasiado mergulhado no mundo eclesiástico sinto-me um peixe fora de água.



Era e continua a ser esse mundo à volta que alimenta o que escreve.

Sim, o que escrevo, penso, busco, partilho. Havia uma expressão para definir os cristãos que viviam no território dos pagãos, que era partibus infidelium [na terra dos infiéis]. Se eu tivesse de escolher um título para uma autobiografia, gostava de o usar. Não vivo nos territórios cristãos já estabelecidos, mas nessa espécie de periferia que é o mundo da cultura.



Como lida com essa Igreja centrada nos paramentos e nos ritos?

Na minha geração todos nos ordenámos de fato e gravata. Nunca vesti batina. Procuro ser fiel à minha cultura de base, mas compreendo que há outras lógicas. Há dias um aluno fez anos e os amigos juntaram-se para lhe comprar uma. Eu contribuí.



Dá aulas desde que regressou a Portugal, em 1996. Isso realiza-o?

Muito. O momento das aulas é muito criativo. Por um lado, toda a preparação e investigação, por outro, a relação pedagógica - interessa-me ver uma inteligência abrir-se, ver que os outros ficam contaminados com uma paixão e fazem coisas novas com isso.



Pode contar-nos um episódio curioso?

Fomos ao Museu Berardo à exposição do colombiano Nicolás Paris. Encontrei-o por acaso numa cafetaria, acompanhado pela curadora, que conheço. Convidaram-me para escrever no catálogo e, com a maior lata, disse: "Tenho o maior prazer em escrever o texto, mas peço uma troca: uma aula para os meus alunos." Foi fantástico. Ele colocou-os a usar o corpo, a pensar, a andar de outra forma.



Comove-se não só com a poesia, mas com o ensino, com os outros.

A mim interessa-me a vida. O mundo académico, enquanto mundo paralelo, é desinteressante. Interessa-me é ligar, religar. A palavra religião quer dizer isso. É viver essas ligações como possibilidade de nos avizinharmos do mistério, do enigma que somos. Nesse enigma está o silêncio de Deus.



Em 2010, na visita de Bento XVI a Portugal, organizou-lhe uma recepção cultural. No ano seguinte dedicou-lhe um poema numa exposição. O que aprendeu com ele?

Marcou-me a força do pensamento, a forma como colocava os problemas. Nos poucos momentos de proximidade, surpreendeu-me a extraordinária gentileza no trato.



Quando descobre um autor, lê tudo o que ele escreveu, o que se disse dele, e vai aos locais onde esteve.

Sim, quero conhecer tudo.



Quando o fez pela última vez?

No Verão, no Brasil, com a Clarice Lispector.



A Clarice era misteriosa...

Sim, era um bicho.



Que sítios o ajudaram a percebê-la?

Os lugares da infância dela [no Recife]. Não sei se é para esclarecer que vou à procura. É para continuar.



Sempre teve este hábito?

Sim. A maior parte da minha biblioteca são autores e de cada um tenho um mundo de coisas.



Todos os anos doa um terço dos seus livros. Mas há intocáveis?

Sim. São uma segunda pele. Depois há outra parte que nasce desta espécie de compulsão pela leitura, de quem só está em paz numa biblioteca, numa livraria, carregando quilos de livros em viagens. As coisas que um fanático faz. Leio todos os dias e quero sempre ler mais. É uma doença pouco agradável.



E escreve?

Quase todos os dias.



Nesse leque de escritores em que não mexe estão Sophia, Herberto Hélder, Rainer Maria Rilke. Mais?

A Flannery O'Connor, o Graham Greene, Irish Murdoch. Depois, tenho italianos - tem a ver com a minha passagem por Itália.



Lê o original?

Sim, prefiro.



Em quantas línguas?

Em quatro ou cinco.



Em 2011, estudou Religião e Espaço Público em Nova Iorque. Explorou a cidade?

Nas costas do sítio onde vivia, havia o que diziam ser a mais pequena livraria do mundo - não houve um livro que não tivesse aberto.



O lago da Galileia é o lugar mais extraordinário onde esteve?

Sim. É um não-lugar. Não tem nada. É uma espécie de quilómetro zero da memória cristã e isso é fascinante.



Quantas vezes esteve lá?

Umas sete ou oito. A memória que investimos naquelas águas, na neblina silenciosa, no anoitecer que não acaba, no amanhecer onde se ouve um pássaro torna-o uma espécie de espelho do mistério e, ao mesmo tempo, não é nada. É menos interessante do que o oceano Atlântico.



A Capela do Rato, onde é capelão, tornou-se uma referência cultural. Também trabalhou lá com um grupo de homossexuais. Como foi?

Muito natural. Não escolho as pessoas com quem tenho de caminhar. Como não escolho, não julgo. A atitude da Igreja tem de ser de acolhimento, de um acompanhamento normal daquilo que as pessoas vivem e são.



Tem um gosto musical ecléctico. O que ouve?

Sou um homem do meu tempo. Não me choca ouvir Bach, Brahms ou Messiaen e depois Jorge Palma, Cohen, Mazgani. Há uma continuidade.



Fez 50 anos esta terça-feira, dia 15. Que balanço faz da vida?

Quando penso na vida, para lá de uma gratidão muito grande, o sentimento maior é o de espanto. Agradeço ter podido gastar-me, ter podido servir, servir para alguma coisa, no sentido em que foi preciso isto, aquilo. Sinto que tenho gasto a vida. Também gosto de pensar que as coisas mais fascinantes estão para vir e que o meu património é a sede, é a fome. Quero mais. Não pode ser só isto.



Esta entrevista foi originalmente publicada na edição 607 da SÁBADO, nas bancas a 17 de Dezembro de 2015.