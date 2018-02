Em 1918, os britânicos correram para as livrarias para comprar um livro que garantia o que então era impensável dizer em voz alta, quanto mais escrevê-lo: a felicidade conjugal residia numa relação sexual saudável.

Para a autora de Married Love, Marie Carmichael Stopes, o progresso do país e da sociedade residia em casamentos felizes e estes eram possíveis se os casais mantivessem uma relação sexual saudável.

E o que era uma relação sexual saudável? Aquela que envolvesse sexo duas a três vezes por semana e em que tanto o homem como a mulher soubessem o que estavam a fazer.

"Parece incrível que as raparigas atingem a idade de casar sem conhecer as realidades do sexo: mas é um facto", escreve Marie Carmichael Stopes. "Uma senhora com educação superior que conheci bem disse-me que quando ela tinha 18 anos sofreu uma ansiedade agonizante durante meses, porque pensava que poderia estar grávida depois de um homem lhe ter roubado um beijo na boca durante um baile."

Mas a autora salienta também a falta de conhecimento dos homens da época ao contar a insatisfação sexual de um casal. "Ele era tão ignorante que não sabia que beijar e acariciar as mamas de uma mulher é uma das primeiras e mais certas formas de levá-la a uma completa e satisfatória união."

Apesar de ter sido rejeitado por várias editoras, o livro esgotou rapidamente e ao fim de 15 dias já ia na sexta edição. Mais púdicos, os norte-americanos proibiram-no classificando-o de obsceno e só foi permitida a sua entrada em 1931.

Marie Carmichael Stopes foi a mais jovem doutorada britânica e era investigadora em botânica e geologia. Defensora dos direitos das mulheres, foi um das primeiras defensoras do controlo da natalidade e abriu mesmo a primeira clínica no país.



O seu interesse por casamentos felizes residia no falhanço do seu primeiro matrimónio em 1913, que foi anulado por nunca ter sido consumado. A investigadora voltou a casar-se em 1918 e teve um filho.

No livro, Stopes explica o funcionamento do sistema reprodutor feminino e masculino de forma mais técnica possível e dá dicas para o casal atingir o clímax. "O orgasmo mútuo é extremamente importante, mas em demasiados casos o clímax do homem surge tão depressa que as reacções da mulher não estão preparadas, e ela fica sem atingi-lo."



A autora propõe ainda explicações para alguns problemas matrimoniais. Para ela, a insónia feminina é provocada pela incapacidade dos homens "provocarem um orgasmo" e o coito interrompido é prejudicial para as mulheres porque impede "a vantagem fisiológica da absorção parcial das secreções masculinas", para além de deixar as mulheres "suspensas", estimuladas, mas não satisfeitas.