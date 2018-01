LegalFling

Há uma aplicação que quer dar ao sexo casual um contrato juridicamente vinculativo.A LegalFling diz ser uma aplicação resolve o problema do consentimento: se duas pessoas aceitarem ter relações na aplicação, então é criado um contrato juridicamente vinculativo que pode ser usado em tribunal.Segundo o jornal Daily Mail, a aplicação vai aos pormenores. Poderá dizer se autoriza (ou não) a produção de vídeos ou imagens, o uso do preservativo e até informações sobre doenças sexualmente transmissíveis.A LegalFling diz ainda que a privacidade e segurança de cada contrato são garantidas usando a Blockchain, tecnologia usada na criptoeconomia. A tecnologia Blockchain assegura a integridade das moedas virtuais registando todas as transacções numa espécie de livro online inviolável, assegurando o anonimato e o rasto dos movimentos.A aplicação ainda não foi aprovada pela Apple e a Google. Ou seja, ainda não está disponível nas lojas. Contudo, a LegalFling garante que será possível fazer o download em breve.