Momo, fica aí. Não te mexas." Estamos no Miradouro da Senhora do Monte, na Graça, e Momo, um border collie preto e branco, obedece religiosamente, estático em cima de um muro impróprio para quem tem vertigens mas com a melhor vista para Lisboa, enquanto vê o dono afastar-se com a câmara fotográfica. "Ele está sempre a olhar para mim", conta à SÁBADO Andrew Knapp, de 35 anos. "Mesmo em casa, quando está deitado, tem o focinho sempre apontado para mim, à espera do que vem a seguir."Desta certamente não estava à espera. Depois de três anos a percorrer o Canadá e os Estados Unidos de uma ponta à outra com o seu amigo de quatro patas, Andrew convenceu a editora norte-americana Quirk Books a publicar um livro com fotografias de Momo em várias cidades europeias e aos 9 anos o cão fez o seu primeiro voo. "Nunca tinha andado de avião com ele para lado nenhum", conta o fotógrafo e designer gráfico, sentado numa esplanada no Jardim da Cerca da Graça, muito popular entre cães e respectivos donos. "Mas pensei que se fosse para a Europa durante seis meses, talvez valesse a pena fazer um voo de sete horas."Depois de uma pesquisa sobre a reputação das companhias aéreas com animais, decidiu voar de Montreal (a 5 horas de carro de sua casa) para Lisboa com a low-cost canadiana Air Transat, pelos vistos uma das mais atenciosas com bichos. "Não houve grande planeamento além desse. Sou um grande fã da aleatoriedade e este era o voo mais curto, mais directo e mais perto do Mediterrâneo, porque queria apanhar o tempo mais quente."Apesar do Inverno por estas bandas, não foi difícil sentir-se na Primavera. No Canadá estavam -30 oC e Momo, com perto de 620 mil seguidores na conta de Instagram do seu dono, @andrewknapp, habituou-se depressa a Lisboa, onde aterrou há menos de uma semana - e nem sequer teve jet lag. "Está a cheirar tudo mais do que o habitual, mas é normal, nunca tinha estado com cães portugueses."Para Momo e Andrew, as viagens e as fotografias do Instagram, que começaram como uma brincadeira em 2014, "nessa espécie de era mágica em que o iPhone se tornou popular", passaram a ocupação a tempo inteiro. Na verdade, como viemos a descobrir, a ideia para as fotos até foi do próprio cão.Nessa altura, "quando íamos passear e eu tirava fotografias com o telefone, [o Momo] deixava um pau nos meus pés e escondia-se no mato", conta Andrew. "Depois aparecia atrás de uma árvore ou de uma pedra e ficava assim, a olhar para mim, quase invisível."Nas fotos era difícil perceber onde estava o cão de lencinho vermelho ao pescoço (o primeiro lenço que teve pertencia ao avô do dono) e Andrew começou a lançar o desafio aos amigos que o seguiam no Instagram: "Encontrem o Momo."O jogo ao estilo de Onde Está o Wally? tornou-se viral e os seguidores multiplicaram-se de tal maneira que Andrew viu a oportunidade certa para sugerir um primeiro livro à sua "editora preferida", a Quirk Books.Em Março de 2014, surgia Find Momo (Encontra o Momo), agora bestseller do New York Times, para descobrir Momo em várias paisagens de Nova Inglaterra, uma parte dos Estados Unidos, e de Sudbury, no Canadá, terra natal de Andrew."Hoje em dia há muitos conteúdos a serem produzidos [no Instagram], é de loucos", comenta. "Se eu tivesse tido esta ideia hoje, ter-se-ia perdido na Internet, no meio de tanta coisa. Foi um golpe de sorte do Instagram."Quando Andrew decidiu fazer uma digressão para promover o livro na sua carrinha amarela, uma Volkswagen Westfalia de 1977, a editora sugeriu-lhe um novo projecto: Find Momo Coast to Coast (2015), com Momo em vários cenários americanos, da Casa Branca às ruas de São Francisco ou simplesmente em cima da carrinha.O ano passado, antes desta aventura pela Europa, e aproveitando o sucesso de Momo com os mais novos, lançavam o terceiro livro, Let's Find Momo (Vamos Encontrar o Momo), dirigido a crianças e com mais objectos para os miúdos descobrirem nas fotos."É isso que tem significado para mim", continua o canadiano que adoptou Momo ainda bebé, quando comprou uma casa com quintal. "Essa relação mais prolongada com a fotografia, em que as pessoas demoram mais tempo com uma imagem e ficam a conhecer o ambiente."Na Europa já tem uma lista de países para visitar a seguir a Portugal, de Espanha a França, passando pela Alemanha (onde planeia comprar uma carrinha para ser mais confortável viajar e carregar a comida de Momo), Itália, Grécia, Holanda, República Checa e se ainda conseguir alguns países nórdicos. "Mas não há um planeamento meticuloso."Aliás, no fim de 2017, em vésperas da viagem, lançou nas redes sociais um pedido de sugestões de sítios para visitar, comer ou ficar nos próximos tempos e recebeu centenas de ofertas que podem mudar o destino da viagem - e do próximo cenário das fotos de Momo - a qualquer momento. "Só li 80, mas recebi perto de 300 sugestões e ainda continuo a receber."Uma delas determinou o próximo destino. "Tinha pensado ir para Sul, para onde está mais calor, mas recebi um convite para ficar numa quinta, uma vinha a uma hora de Lisboa", adianta. "Os donos são meus seguidores e também têm cães."Por enquanto, a sua única preocupação tem sido conhecer as leis dos países que vai visitar a seguir no que diz respeito a levar animais. "O Momo nunca esteve doente, dá--se bem com quase todos os cães e não come nada que não deva comer, não tenho de me preocupar com quase nada."Se algum dia houver alguma chatice, "há sempre um veterinário por perto". "É como a McDonald's, há um em todo o lado", ri-se.Curiosamente, o único problema que tiveram até agora aconteceu em Setembro de 2016 e à porta de casa. "Já estive em todo o lado com a minha carrinha, no Bronx, em Brooklyn, na Geórgia do Sul, Los Angeles, e nunca fui assaltado", recorda. "Num bairro simpático de Vancouver para onde me tinha acabado de mudar, a carrinha desapareceu."Foi graças também ao Instagram que acabaram por a encontrar. Em vez de "find Momo", desta vez o apelo foi "find Mellow", o nome da carrinha amarela. "Acabaram por encontrá-la em Chinatown, a sete minutos da minha casa."