Há quem a chame de "demónio", "veneno" ou heroína sintética. Cognomes não faltam para apontar a causa de uma epidemia crescente nos Estados Unidos e no Canadá: fentanil, que pode ser consumido em comprimidos, inalado ou injectado. O fortíssimo analgésico 50 vezes mais potente do que a heroína – e cujo uso lícito é reservado às dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas, ou às intervenções complexas em bloco operatório –, está timidamente a chegar a Portugal. Os casos portugueses são residuais, mas deixam os especialistas alerta.José Carlos (nome fictício), 44 anos, viu nos comprimidos de fentanil uma evasão rápida. Tomava-os de quatro em quatro horas, no pico do consumo, quando os danos provocados por um grave acidente de mota se tornavam intoleráveis. A 1 de Março de 2014, deu entrada na clínica RAN em Vila Real, tornando-se o primeiro caso de dependência de fentanil (a par das adições por cocaína e álcool) registadas por este centro. "O prazer que tirava era momentaneamente não sentir dores", conta o próprio àO psiquiatra Luís Patrício mostra-se apreensivo com o início da circulação da droga em contextos recreativos de Lisboa. "Na noite há de tudo. Aquilo que me deixou surpreso e bastante preocupado foi uma pessoa descrever-me que na noite apareceu uma coisa nova. Para isso acontecer houve duas hipóteses: ou alguma fuga de fentanil, que é muitíssimo bem controlado pelos serviços hospitalares; ou a introdução de fora pela Internet", explica àDe facto, o Laboratório de Polícia Científica (LPC), da Polícia Judiciária (PJ), já analisou a substância apreendida em território nacional. A chefe de sector de Drogas e Toxicologia, Maria João Caldeira recorda àque a primeira vez que fentanil chegou ao LPC foi em 2003, na sequência de uma denúncia; e a segunda em 2016 de uma encomenda na Madeira proveniente da China. Se para já o consumo parece ser residual, a questão da eventual dependência em larga escala deixa as autoridades alarmadas. João Goulão, director-geral do