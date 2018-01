Visitar um museu e encontrar as suas próprias feições num quadro a devolver-lhe o olhar não é uma experiência que aconteça todos os dias. Mas foi o que aconteceu ao norte-americano Ross W. Duffin quando visitava com a mulher um museu em Pasadena, na Califórnia.

Estava a olhar para um retrato de um soldado pintado no século XVII quando lhe pareceu estar a olhar para um espelho. "Pensei, ‘Uau, tem piada, ele parecesse mesmo comigo", disse ao The New York Times.

A mulher, Beverly Simmons, teve uma reacção mais exuberante. "Veio a correr chamar-me: ‘Tens de voltar e olhar para este quarto!"

O momento merecia uma foto. Ross W. Duffin aproximou-se da obra do pintor holandês Jan van Bijlert, exposto no Museu Norton Simon, levantou o queixo e Beverly tirou a foto.

A coincidência é agora mais fácil de captar com a app Google Art e Culture que incluiu recentemente a possibilidade de carregar uma selfie e encontrar a sua sósia em vários museus em todo o mundo.

Segundo o Google, desde meados de Dezembro, quando foi introduzida a nossa característica, foram carregadas mais de 20 milhões de selfies.

"O sucesso do projecto do Google não me surpreende, e provavelmente não surpreenda quem trabalhe num museu. É muito simples, as pessoas adoram ver-se em peças de arte", disse Brooke Baldeschwiler, directora de comunicação digital do Museu de Brooklyn.

A semelhança entre peças de arte e pessoas, nomeadamente retratos e arte da antiguidade greco-romana e egípcia está mesmo a ser alvo de uma exposição no Musée de la Civilization, na cidade do Qebec, Canadá.