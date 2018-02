A empresa de Amar Latif já gravou três vídeos em Portugal

Saltou de avião, escalou vulcões, fez esqui e já velejou para várias ilhas - conduziu inclusivamente um carro. Até aqui tudo bem, não fosse o facto de Amar Latif ser invisual. O empresário britânico tinha 4 anos quando os médicos disseram aos seus pais que tinha uma doença rara (retinite pigmentosa), e que iria ficar, de forma gradual, cego. O prognóstico estava certo: aos 18 anos tinha apenas 5% de visão. Recomposto do choque inicial, viajou para o Canadá para fazer Erasmus no 3º ano da Universidade (estava a tirar Matemática). Foi sozinho - nenhum dos seus colegas escolheu o mesmo local - e a visão era praticamente nula, mas gostou da experiência. Decidiu repeti-la e ver o mundo.Problema: quando se dirigiu a uma operadora de viagens, disseram-lhe que precisava de levar alguém para cuidar dele. "Diziam-me muitas vezes 'tu és cego, não podes fazer isto nem aquilo'", conta Amar Latif àO empresário, hoje com 46 anos, quis provar o contrário. E foi assim que, em 2004, fundou a Traveleyes, a primeira agência de viagens para turistas e deficientes visuais. Hoje, fazem mais de 60 viagens por ano, com pessoas que têm até 80 anos.Como funciona? É simples. Um grupo de 14 a 20 pessoas, em que metade são cegos, escolhe um pacote turístico. "Os viajantes com visão guiam e descrevem os locais aos cegos e, em troca, viajam com até 50% de desconto", explica. Todos os dias há uma troca de grupos de viajantes, que fazem várias experiências de turismo, como degustações de vinhos e excursões sensoriais por mercados de rua e jardins. "Podemos oferecer experiências que outras empresas de turismo não podem. Por exemplo, na China, os nossos grupos podem tocar nos guerreiros de terracota, algo que normalmente é estritamente proibido."Olivia Shenton-Taylor, 30 anos, já fez duas viagens com a empresa como guia. A primeira foi em 2014 à Islândia e, a segunda, a Sorrento, Itália, já este ano. Procurava umas férias para viajantes sozinhos, mas "não queria a típica experiência dos 18 aos 30 anos". Um amigo falou-lhe da empresa e decidiu arriscar."O itinerário é bastante completo e permite fazer muitas coisas diferentes, mas também há algum tempo de descontracção", conta Olivia à SÁBADO. E acrescenta: "Estas férias fazem-te usar todos os sentidos, quer estejas a descrever a alguém o que vês, a sentir no rosto a água de uma cascata ou a ouvir um vulcão em erupção. Sendo guia, está-se mais consciente do que se encontra à nossa volta." É por isso que Olivia já está a pensar nas próximas férias.Algumas das experiências são gravadas como um vlog no canal do YouTube da Traveleyes Ltd. Foi criado em 2005 e tem 16 vídeos em sítios como o Canadá, Roménia, Malta, Suazilândia, em África, e Grécia. O empresário participa 20% a 30% das vezes nessas excursões. Este ano, visitaram a Madeira.