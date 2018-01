O produtor estava a jantar e, quando se levantou, foi esbofeteado. Incidente foi captado em vídeo.



O produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi esbofeteado depois de jantar num restaurante do Arizona, EUA. O vídeo foi divulgado pelo site TMZ.



No vídeo pode ver-se Weinstein a abandonar a mesa e ser abordado por um homem que lhe bate duas vezes na cara e insulta o produtor que caiu em desgraça depois de rebentar o escândalo sexual em Hollywood.



O produtor está instalado em Scottsdale, numa clínica para lidar com o seu comportamento sexual.