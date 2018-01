Cantora norte-americana, que está a viver em Portugal, convidou alguns dos artistas que conheceu em Lisboa para a passagem de ano que organizou em Nova Iorque.

O primeiro contacto entre Madonna e os Bela Quarteto, liderado por Marco Oliveira, aconteceu na Fábrica do Braço de Prata, quando a cantora norte-americana assistiu a um espectáculo do grupo que junta o fado e a música tradicional portuguesa. Mas nada fazia prever o convite que "chegou no final do ano": actuar na festa de Passagem de Ano que uma das maiores divas da música mundial organizou em Nova Iorque, nos EUA.









"Foi incrível e muito especial", contou o fadista Marco Oliveira à SÁBADO, garantindo que a sensação de ser um dos "escolhidos" de Madonna para o evento foi "fantástica". Os Bela Quarteto actuaram com a fadista Celeste Rodrigues e no espectáculo também esteve presente Ive, cantora brasileira a viver em Portugal, que Madonna viu actuar em Alfama, na mesma noite que conheceu a irmã de Amália Rodrigues. "Saímos de 2017 da melhor maneira e entrámos em 2018 ainda melhor", reforçou o artista, para quem a festa da cantora permitiu "criar um elo de humanidade".









Sem poder revelar muitos pormenores da festa, Marco Oliveira revelou à SÁBADO que, entre os convidados, "havia muita gente ligada às arte, muito pensamento criativo no ar". Só os artistas de língua portuguesa actuaram: "Percebemos que ela queria mostrar à família e aos amigos o que está a viver em Lisboa, o que se passa musicalmente na cidade."









Marco Oliveira não poupa elogios à diva norte-americana, elogiando a postura da cantora para com aqueles que convidou. "Uma das coisas que mais me surpreendeu em Madonna foi a sua preocupação com os outros", garantiu, revelando: "[Ela] é de uma enorme generosidade. E isso ficou patente quando nos agradeceu, a nós cantores, por sermos generosos e termos aceite o convite para actuar naquela noite. Quando foi um acto muito generoso dela ter-nos escolhido para isso".