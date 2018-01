Põe ouro e diamantes brancos, pretos ou vermelhos em tudo o que faz, de sapatos a bolos. Por isso é que as criações desta britânica são as mais caras do mundo.

O par de sapatos mais caro do mundo é o quarto e último recorde de Debbie Wingham, de 35 anos, que já tinha feito os dois vestidos e o bolo com os preços mais altos de sempre. Todas as suas criações envolvem diamantes e outras pedras preciosas, e são destinadas a clientes milionários do Médio Oriente. Filha de uma costureira, a designer britânica aprendeu o ofício com a mãe. Aos 13 anos já fazia os figurinos para as produções escolares e aos 18 saiu de South Yorkshire, onde nasceu, para tentar a sorte em Londres.



Começou a vender as suas criações no mercado de Greenwich, mas pouco depois abriu loja própria na zona de Hoxton. Em 2005, alguns dos vestidos que fez foram usados na gala dos BAFTA Awards, projectando a sua imagem na imprensa. Debbie passou a trabalhar para grandes casas de moda e até produziu um desfile com assinatura, em Los Angeles, em 2009. Depois de três anos sabáticos para se dedicar às três filhas, regressou à moda em 2011, desta vez voltada para a alta-costura. Em 2012, criou o vestido dos diamantes negros, avaliado em 4 milhões de euros, à época o mais caro do planeta.



Debbie atraiu as estrelas de Hollywood e nunca mais parou de bater recordes. Entretanto, começou a aplicar o seu talento para os detalhes noutra área de negócio. Criou a empresa Couture to Cakes, que faz trabalhos espectaculares de pastelaria para aniversários, casamentos e outras ocasiões especiais. Também aqui já bateu o recorde do bolo mais caro do mundo.



€50 milhões num bolo

Depois de ter desenhado os dois vestidos mais caros do mundo, a designer britânica voltou-se para a doçaria e começou a criar obras de arte comestíveis, como réplicas em tamanho real de carteiras de marca, como a Bulgari. E bateu mais um recorde em 2015, ao fazer o bolo mais caro de sempre, avaliado em 54,6 milhões de euros. A encomenda veio de um milionário árabe, para a festa de aniversário e de noivado da filha. Wingham criou uma passerelle, de 1 metro e 82 de comprimento, repleta de diamantes e outras pedras preciosas em todos os detalhes – como os vestidos dos manequins, carteiras, sapatos, jóias, smartphones e tablets das pessoas da assistência. Cada "boneco" levou mais de mil horas a ser esculpido à mão, pela própria Debbie. Com cerca de 450 quilos, o bolo tinha um diamante rosa, de 5,2 quilates, um diamante amarelo, de 6,4 quilates, diamantes brancos, num total de cinco quilates, e outras quatro mil pedras, incluindo ametistas, esmeraldas e diamantes pretos. Limão, coco, chocolate, chocolate de hortelã, manjericão e champanhe são alguns dos ingredientes que usa.



Os diamantes negros

Em 2012, esta foi a primeira criação da designer britânica a ganhar o estatuto de mais cara do mundo. O vestido tem 50 diamantes negros, de dois e cinco quilates, incrustados, diamantes brancos, fio em ouro branco e pesa 13 quilos. Demorou seis meses a ser feito à mão e foi avaliado na altura em 4 milhões de euros. Depois de a sua extravagante obra-prima ser apresentada no Billionaires Club, no Mónaco, antes de fazer uma tournée que terminou na Semana de Moda da Ucrânia, Debbie Wingham passou a ter uma lista de clientes famosas, como Kate Winslet, Hilary Swank ou Dita Von Teese, e as suas criações apareceram em revistas como a Vogue, a Vanity Fair, a GQ e a Elle.



Os stilletos de €13 milhões

Este par de stilletos é a última criação de Debbie Wingham. Foram apresentados no Hotel Raffles, no Dubai, no passado dia 1. Encomendados por um cliente daquele emirado árabe, para oferecer de presente a uma mulher no seu 30.º aniversário, estão avaliados em 13 milhões de euros – são, assim, os sapatos mais caros do mundo. O par tem quatro diamantes raros, dois rosa e dois azuis, de três quilates, e mais mil pequenos diamantes brancos incrustados em platina. Os fechos e a sola são em ouro. Cosidos também com fio de ouro e revestidos com tinta do mesmo metal precioso, de 24 quilates, demoraram muitas centenas de horas a ser feitos à mão. As flores, jasmins -árabes, em couro, também são incrustadas com diamantes.



O diamante vermelho

No campo dos vestidos, em 2013 Debbie tinha superado a criação do "diamante negro" quando apresentou o Abaya, um vestido com o diamante vermelho mais valioso do mundo – apenas um em cada 100 milhões de diamantes é vermelho, o que torna essa cor a mais rara. Diamantes negros e brancos, num total de duas mil pedras incrustadas em platina, com as costuras em fio de ouro branco, completam a criação, avaliada em 13 milhões de euros, que foi apresentada no Raffles Hotel, no Dubai. Nesta ocasião, a designer voltou a atrair os media internacionais, a lista de clientes célebres aumentou e as suas criações apareceram em diversas séries, casos de O Sexo e a Cidade, Donas de Casa Desesperadas e Betty Feia.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 706, de 9 de Novembro de 2017.