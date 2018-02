É considerada a personal shopper mais poderosa de Espanha. Foi ela que vestiu a filha e a noiva de CR7 para a produção da revista Hola!

Ainda antes de completar um mês, Alana Martina apareceu na capa da Hola! com a mãe, Georgina Rodriguez. A filha mais nova de Cristiano Ronaldo, que nasceu a 12 de Novembro, foi apresentada na bíblia del corazón, num exclusivo de 14 páginas. Em cinco delas, a criança surge vestida com um body estampado de animal print, que logo se tornou viral nas redes sociais.



A peça, de manga curta, em tons castanhos, da Dolce & Gabbana, custa 250 euros. Deu mais nas vistas do que a própria bebé e houve quem fizesse comparações com os Flintstones, os desenhos animados que recriam a Idade da Pedra. O styling de Alana e da mãe para aquela produção foi assinado por Ana Antic – que o jornal El País já descreveu como a stylist "mais poderosa de Espanha".



Desportistas de elite

Com 43 anos acabados de fazer, Antic é uma referência no universo da moda. Qualquer recomendação, de roupa, carteiras, cosméticos ou lojas, que faz no Instagram ou no blogue ¿Qué me pongo?, na revista Telva, torna-se tendência. O seu trabalho, diz, é ajudar as mulheres que mais pisam as passadeiras vermelhas e que são mais seguidas nas redes sociais a usarem a roupa, os sapatos e os acessórios certos para cada ocasião: "Facilito-lhes marcas e peças que acredito que lhes ficam bem, com o objectivo de que se sintam seguras na hora de enfrentarem os seus compromissos profissionais", explica ao El País.



Filha de um famoso treinador de futebol sérvio, Radomir Antic – que chegou a Espanha no fim da década de 70 para jogar no Saragoça e acabou por se tornar técnico dos maiores clubes espanhóis, como Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona –, Ana tem nas mulheres de desportistas de elite a maioria dos clientes. Sara Carbonero (casada com Iker Casillas), Daniela Ospina (ex-mulher de James Rodríguez) e agora Georgina Rodriguez são alguns exemplos. Para as duas primeiras, Ana é mais do que assessora de imagem. É frequente vê-las às compras pelas ruas de Madrid ou a almoçar nos restaurantes mais exclusivos da cidade. A avaliar pela troca de comentários no Instagram, Georgina e Ana também já são amigas. Quando a Hola! saiu para as bancas, Ana publicou uma foto da revista, com a legenda: "Hoje na Hola! as preciosas Georgina e Alana. Obrigada por confiarem em nós, meninas." Ao que a noiva de Cristiano Ronaldo respondeu com o emoji do coração a vibrar.



Kylie Minogue e Adriana Lima

Sempre que as mulheres de futebolistas estrangeiros chegam a Madrid, é Ana Antic que lhes apresenta a rota das melhores lojas. Quando o então marido de Adriana Lima, o basquetebolista sérvio Marko Jaric, jogou no Real Madrid, Ana é que andou com a top model brasileira a mostrar tudo o que ela devia conhecer em matéria de moda e de vida social. Mais tarde, Adriana convidou a espanhola para uma produção da Victoria’s Secret, em Nova Iorque, abrindo-lhe novas portas. A stylist também coordenou o contrato de Kylie Minogue com a marca espanhola de jóias Tous. "Com Kylie descobri o mundo dos paparazzi dos tablóides britânicos e vi o que é a vida de uma estrela. É outra realidade", revelou.



Por causa da carreira do pai, viveu a infância e a adolescência em vários países: da Sérvia foi para a Turquia e depois de Espanha esteve em Inglaterra. Mudou de casa e de escola vezes sem conta, licenciou-se em Economia e Design de Interiores, mas acabou por encontrar a verdadeira vocação como personal shopper. Casou-se com o ex-jogador de basquetebol Nicola Loncar, também sérvio, com quem tem duas filhas, Ivana e Petra, de 15 e 10 anos. Com o marido, morou em Paris, Milão e Telavive. "Foi muito bom conhecer outras culturas. Como sempre gostei de roupa e de compras passei a ler revistas especializadas", conta. Começou como produtora da revista Avenue Illustrated e fez editoriais para títulos como GQ, Vogue, FHM, El País Semanal e Hola!



A primeira produção de Ana foi com Iker Casillas, quando o guarda -redes do FC Porto, então no Real Madrid e na selecção, ainda não tinha namorada. "Logo a seguir, conheci a Sara e ficámos amigas", recorda. Com o ex-jogador, também do Real Madrid e do Bayern de Munique, Xabi Alonso, ela fez três capas de revistas: "Os desportistas são muito simples e divertidos. Ficam à vontade comigo porque sabem que entendo bem a sua profissão."



Só depois de a filha mais nova nascer é que Ana Antic decidiu dedicar-se à consultoria de moda. No seu trabalho destaca-se a capacidade de misturar uma peça da Zara com outra da Gucci e isso resultar. Diz que lhe falta fazer um editorial com Victoria Beckham – que conheceu quando o marido da ex-Spice jogou no Real Madrid e que diz admirar por se adiantar às tendências – e desenhar a sua própria marca. "Não está fora de hipótese, porque isso se complementa com o que faço", afirmou ao El País.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 711, no dia 14 de Dezembro de 2017.