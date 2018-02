Cantora norte-americana estava a actuar no festival RedfestDXB, no Dubai.

A cantora Kesha desequilibrou-se e caiu durante um concerto no festival RedfestDXB, no Dubai. As imagens captadas pelo site TMZ, mostram a cantora norte-americana a cair, enquanto interpretava We R Who We R.



Após a aparatosa queda, Kesha continuou o concerto normalmente.