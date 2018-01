13 bebés em portugal. De acordo com a notícia avançada pela TSF, o Fundo das Nações Unidas espera ainda que a nível mundial se concretizem 385.793 nascimentos.

ndia (69.070), China (44.760), Nigéria (20.210), Paquistão (14.910), Indonésia (13.370), Estados Unidos da América (11.280), República Democrática do Congo (9.400), Etiópia (9.020) e Bangladesh (8.370).



No ano anterior, cerca de 2,6 milhões de crianças acabaram por morrer sem completarem um mês de vida, sendo que a UNICEF considera que 80% dessas mortes poderiam ter sido prevenidas. Em Portugal, um bebé de Janeiro deverá viver, possivelmente, até 2100, completando os seus 82 anos.



A directora executiva da UNICEF, Beatriz Imperatori, faz parte da campanha Every Child Alive, que pretende para levar soluções de saúde a todas as mães e recém-nascidos, conforme explica a TSF. Este projecto pretende desenvolver parcerias com governos e políticas públicas para apiar a saúde materno-infantil.



Metade destes nascimentos, são esperados em apenas nove países: Í