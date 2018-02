A empresa de protecção do rio Tejo diz ainda que não se opõe a que Celtejo continue a operar, desde que aceite algumas condições.





A associação proTEJO acredita estarem reunidas as condições para resolver definitivamente o problema da poluição no rio Tejo e seus afluentes. Para a associação de defesa do rio Tejo, as preocupações mostradas pelos diferentes partidos políticos são um sinal positivo e um impulso para a luta pelo rio.



Desde 2015 que a associação denuncia episódios de poluição com água negra e espuma, semelhantes ao que aconteceu a 24 de Janeiro deste ano.



A proTEJO esteve presente na Comissão Parlamentar do Ambiente em Janeiro de 2016 onde apresentou os problemas que afectavam o rio Tejo e os seus afluentes ao nível da qualidade e quantidade de água. Dois anos depois, a proTEJO afirma que os problemas ainda se encontram por resolver.



Caso consigam ser resolvidos os problemas de poluição no rio, a proTEJO considera ser possível começar a serem endereçados problemas como "a revisão dos caudais ecológicos na convenção de Albufeira, o problema da escassez de água em contexto de secas periódicas e alterações climáticas e a gestão da floresta enquanto garante da preservação dos recursos hídricos".



A associação apresenta, através de uma lista, algumas sugestões para terminar com o problema de poluição do rio que nasce em Espanha e desagua na capital portuguesa. No comunicado pode ler-se:



"Consideramos que face às posições que os diversos partidos políticos têm manifestado publicamente temos agora uma oportunidade para resolver de uma vez por todas o problema da poluição no rio Tejo com as seguintes medidas:



a) O governo e a assembleia da república aprovem a legislação necessária para melhorar a eficácia da fiscalização, nomeadamente, no que respeita à legislação relacionada com a obtenção de meios de prova;



b) Revisão de todas as licenças dos operadores que rejeitam efluentes no rio Tejo de modo a que o volume de água utilizado na laboração das empresas seja condicionada à água disponível/armazenada e aos caudais do rio Tejo, e que o efluente rejeitado para o rio Tejo tenha qualidade suficiente de modo a contribuir para melhorar o estado ecológico das suas massas de água;



c) Adopção de uma perspectiva de termos um rio vivo, que dá vida e com uma dinâmica fluvial e não como um meio hídrico receptor destinado à depuração de efluentes de pouca qualidade."



O comunicado refere ainda que a proTEJO não vê obstáculos a que a Celtejo (empresa de Paulo Fernandes, o fundador da Cofina) continue a funcionar, desde que ceda a algumas condições:



a) a utilização da água do rio Tejo na laboração esteja condicionada à água disponível/ armazenada e ao caudal existente no rio Tejo;



b) tenha capacidade de tratamento de todos os efluentes rejeitados com qualidade suficiente para contribuírem para um bom estado ecológico do rio Tejo, o que deveria ser garantido pelo bom funcionamento da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais;



c) seja sujeita a uma fiscalização contínua, rigorosa e eficaz por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), quer na utilização da água do rio Tejo, quer na qualidade dos efluentes rejeitados, com uma maior regularidade das visitas de fiscalização e a instalação de monitorização automática e de caixas de visita seladas no emissário fora das instalações fabris.



A proTEJO refere ainda que seria "de todo desejável que a Celtejo tenha o bom senso de assumir a reparação dos danos ambientais e económicos causados pela deterioração causada ao rio Tejo". A associação pede ainda que a Celtejo retire a acção interposta a um dos membros da proTEJO.