Estes foram os nomes mais escolhidos para bebés nascidos em 2017 (para rapazes e raparigas, respectivamente). Entre as meninas, Maria continua líder incontestável.



Portugal pode já não ser o país dos "Manueís", mas continua a ser um país com muitas "Marias". Em 2017, Maria voltou a ser o nome mais atribuído a bebés do sexo feminino. Relativamente aos rapazes, o nome mais popular é Santiago.



Ao longo do ano foram registadas 5.580 crianças cujo primeiro nome é Maria. Este valor é quatro vezes mais alto do que o segundo classificado da lista: Leonor, de acordo com os dados provisórios avançados pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).



Tal como sucedeu em 2016, Santiago é o nome mais escolhido. De perto seguem os nomes Francisco e só depois João (que o ano passado perdeu a liderança e, este ano, perdeu a prata).



Entre os nomes de menina mais comuns estão ainda (por ordem), Matilde, Beatriz, Carolina e Mariana, que têm vindo a trocar de posições nos seis primeiros lugares nos anos recentes.



Os últimos números do Instituto Nacional de Estatística dão conta de 63.783 nascimentos entre Janeiro e Setembro deste ano (menos 6,6% do que no período homólogo). Até À data tinham nascido mais meninos do que meninas: 32.699 "contra" 31.000.



As surpresas na lista de nome são Benedita e Camila, nomes dados a 621 e 452 (respectivamente) meninas. Estes nomes fazem agora parte das 20 escolhas mais populares. Luana, que desde 2012 era um dos 20 mais populares, e Mara perderam várias posições e estão fora do top20.



Santiago foi escolhido 1.869 vezes. O top é constituído ainda por Afonsos, Martins, Rodrigos, Tomás, Dinis, Salvador e Gustavo.