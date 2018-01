O plano para integrar as comunidades ciganas delineado pelo anterior governo PSD/CDS não foi bem executado e, por essa razão, não cumpriu os objectivos, avança o Jornal de Notícias.

O Centro de Estudos para a Intervenção Social (Cesis) avaliou o plano e concluiu que o número de pessoas de etnia cigana abrangidas foi mínimo.

O objectivo é que o plano de acção social chegasse a 6000 ciganos, mas apenas 1000 eram desta etnia, os restantes eram profissionais de acção social e membros de associações locais.

Mais: das 28 associações apoiadas financeiramente, apenas duas eram de ciganos em 2015. O número subiu para quatro em 2016.

"Poucas são as entidades que já tinham trabalho específico com as comunidades ciganas numa lógica de projecto, de empoderamento e de fomento de participação", refere a avaliação do Cesis.

O financiamento terá sido insuficiente e o projecto esteve quase ausente nas zonas do país com mais pessoas ciganas: Lisboa, Alentejo e Algarve.

O Cesis recomenda que a no futuro a estratégia terá de conceder mais tempo para execução das iniciativas e ter mais pessoas e associações ciganas a participar nos projectos.