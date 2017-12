A carregar o vídeo ...

No alpendre da vivenda mais recôndita da Rua António Feliciano de Castilho, em Águeda, aquela era uma tarde normal. Na quarta-feira, 20, Lau Ximenes, 43 anos, e António Jiménez, 52, iam alternando à guitarra e davam música aos poucos que por ali paravam. As vozes roucas, a cadência acelerada das cordas e as rumbas e bulerías escolhidas criteriosamente confirmavam a chegada, pouco passava das 14h30, à sede improvisada da Gipsy Produções Associação Cultural (GPAC).Improvisada porque, na verdade, aquele espaço, a 1.700 metros do centro de Águeda, é um snack-bar, o Ninho d'Águia, onde a comunidade cigana local e alguns amigos de longa data se costumam reunir para lazer ou para frequentarem workshops de flamenco, aulas de português, matemática, viola, percussão ou até de artes marciais. Agora, o combate dos quase 200 associados é outro: decidiram filiar-se no PS mas o processo parece interminável por causa da escolha do local de adesão.Ao balcão, entre um café e quase uma dezena de cigarros, Rafael Soares, presidente da GPAC, detalha os motivos que o levaram a incentivar os sócios a participarem na vida pública. "O cigano tem de ter voz activa e estar dentro da sociedade. Eu sou cigano, mas sou português", afirma à. Para justificar a tentativa de filiação em massa, que teve o primeiro capítulo com a entrega das fichas de militantes na primeira quinzena de Novembro, o líder da comunidade prossegue: "Melhor do que ninguém, nós sabemos os problemas reais da comunidade cigana. Desde logo, de casa: muitos vivem em barracos sem água e sem luz. Temos de ter alguém, a médio, longo prazo, no Parlamento a falar em defesa dos ciganos. Porque as pessoas de fora não sabem!"A ideia, que já mobilizou perto de 200 pessoas de vários pontos do distrito de Aveiro (a maioria ligada à GPAC), surgiu após conversas com outros dois elementos da associação: Jorge Monteiro, 32 anos, o homem que faz funcionar o bar do Ninho d'Águia, e Júlio Ximas Oliveira, 59, que acompanhava Lau Ximenes e António Jiménez na cantoria. E por que razão escolheram o PS? Rafael Soares contorna a dimensão ideológica e foca-se na parte afectiva: "Porque 99,9% da comunidade cigana é do PS. Gostam do PS, gostam, pronto!"