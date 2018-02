Quem quiser saber qual o balanço que Pedro Passos Coelho faz dos oito anos como líder do PSD terá que esperar, muito provavelmente, por um livro. "Deixarei escrito qualquer coisa sobre isso, para quem tiver curisosidade", declarou o presidente cessante do PSD, optando por, no seu discurso de despedida no 37º Congresso, apontar críticas à coligação governamental - PS, PCP, BE e "Os Verdes" -, baptizada de "geringonça", que, disse Passos, "não é fácil bater, mas é preciso".

Em matéria de receita para bater a tal geringonça, Pedro Passos Coelho deixou um pequeno recado ao novo líder, Rui Rio, que durante a campanha interna admitiu uma aproximação ao PS. Ora, Passos fez questão de recordar que o governo "que tirou Portugal da bancarota" teve a participação do CDS. "Essa menção ao CDS é importante e será importante para o futuro", afirmou Passos, provocando aplausos na sala do Centro de Congressos de Lisboa.

Num discurso em que fez questão de teorizar sobre a posicionamento político do PSD - partido que "rejeita dogmas", preferindo centrar a sua acção na "pessoa", disse - Passos Coelho não deixou, porém, de fazer uma referência ao seu governo, recordando que o mesmo combateu "os privilégios injustificados, mesmo quando eram grandes e fortes, que condicionaram gerações de portugueses", o que pareceu uma alusão ao caso do Banco Espírito Santo, que o seu governo recusou auxiliar.

Quanto ao actual governo, Passos considerou que a solução governativa criada em 2015 vive centrada "no curto prazo, faz espagarta para contentar a todos"e tem um forte aliado: a propaganda, dando como o exemplo: "As pensões aumentam em Agosto, porquê em Agosto e não noutro mês? Porque foi o mês que antecedeu as autárquicas e é o mês que antecederá as legislativas"."A propoganda não incomoda BE, PCP e Verdes", rematou.