Um choque entre cinco viaturas na A1, em Santarém, fez um ferido grave e quatro ligeiros.

A notícia está a ser dada pelo Correio da Manhã. As autoridades foram informadas do incidente pelas 17h55, e as cinco vítimas foram transportadas pelos serviços de emergência. Também estiveram no local a GNR e os bombeiros chegaram ao local.O acidente ocorreu no sentido Norte-Sul, ficando assim o trânsito condicionado neste sentido.