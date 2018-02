O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) está preocupado com a "constante indisponibilidade de meios aéreos afectos" ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e questionou o Governo sobre o assunto.Em comunicado, o grupo parlamentar do PEV informa ter questionado o Governo, nomeadamente o Ministério da Saúde, sobre o "conhecimento" que tem da situação.Em concreto, os ecologistas querem saber "quantas vezes, durante o ano de 2017, foi solicitado ao SHEM [Serviço de Helitransporte de Emergência Médica] um meio aéreo e o mesmo estava indisponível", qual a taxa de operacionalidade do SHEM no ano passado e quantas missões lhe foram atribuídas de 2015 a 2017.O PEV pergunta ainda em que locais estão sediados os helicópteros do INEM e se os dois Kamov da Protecção Civil que estão ao serviço do INEM estão operacionais."Os Verdes" lembram que "os meios aéreos na emergência médica representam um meio diferenciado, utilizado nas situações mais graves de emergência pré-hospitalar, facilitando a evacuação de vítimas que se encontrem em locais de difícil acesso".Além disso, reduzem "significativamente o número de horas de viagem desde o sinistro até ao hospital", acrescentam."Têm sido vários os cidadãos e até elementos pertencentes a agentes de protecção civil (bombeiros, entre outros) que nos fazem chegar reclamações constantes da indisponibilidade dos meios aéreos do INEM", relatam os ecologistas.Na opinião do PEV, o "serviço de helitransporte de doentes urgentes e emergentes não pode estar pendente da época de incêndios florestais, da incerteza quanto à operacionalidade dos meios aéreos e das manutenções dos mesmos".