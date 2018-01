Nasceu uma nova moeda solidária

Há uma nova plataforma que pretende ligar cidadãos, instituições de solidariedade e empresas.

Há uma nova plataforma que pretende ligar cidadãos, instituições de solidariedade e empresas.



A KindCoin é a "nova moeda solidária que permite fazer donativos suspensos nos mais variados estabelecimentos comerciais, e que serão depois convertidos nos bens que as instituições de solidariedade social mais necessitam".



"A nossa missão traduz-se na constante procura de criação de valor através de uma relação assente na proximidade, na dignidade humana e na mudança de comportamento – queremos dar resposta a todos aqueles cuja subsistência depende de instituições ou de serviços credíveis que transmitam confiança através da doação de bens de primeira necessidade, sejam eles alimentos, medicamentos, serviços ou outros produtos", afirma Maria Vieira da Silva, co-fundadora da rede Kind Coin, em comunicado.



A aplicação Kind Coin está disponível na App Store e na Play Store. "Uma vez inseridos todos os dados, o utilizador faz o contributo directamente na aplicação, doando as suas KindCoins - 1 KindCoin equivale a 1 euro - ao parceiro comercial que desejar: pode ser um restaurante, um supermercado, uma farmácia, um serviço jurídico, entre outros", explicam os responsáveis na mesma nota.

As instituições de solidariedade podem trocar a Kind Coin por produtos – alimentos, serviços, medicamentos, entre outros. No momento em que é feita a troca, "a Kind Coin notifica o utilizador sobre a Instituição Social destinatária do seu contributo".



"O que é verdadeiramente fantástico acerca desta aplicação é que todas as pessoas que fizerem um donativo vão poder acompanhar o valor que doaram – desde a instituição para a qual esse valor foi destinado, quando o foi e em que tipo de produto se traduziu a sua oferta. As notificações são emitidas em tempo real na aplicação, o que nos permite ser absolutamente transparentes em todo o processo", realça Maria Vieira da Silva.