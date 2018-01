Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, mostrou-se desagradado com a discussão que se gerou em torno da suposta não-recondução de Joana Marques Vidal como procuradora-Geral da República. O Chefe de Estado deixou os comentários sobre o assunto para Outubro, o momento em que termina o mandato da actual PGR.Ao que avança o jornal Público, as preocupações maiores de Marcelo são as relações luso-angolanas. O Presidente mantém-se atento às consequências do caso Manuel Vicente, o ex-vice-presidente angolano que deveria começar a ser julgado por corrupção activa no próximo dia 22 em Lisboa. No entanto, as autoridades angolanas não notificaram o suspeito como havia sido pedido pela justiça portuguesa.Este bloqueio jurídico foi considerado pelo primeiro-ministro como "o único irritante" nas relações entre os dois países. Angola já pediu inclusivamente a imunidade de Manuel Vicente e a transferência do processo para Luanda, pedidos recusados pela PGR.O actual presidente angolano, João Lourenço, considerou ser ofensiva a forma como Portugal, através de órgãos públicos, deu a entender que não confia na justiça angolana para lidar com o processo. O antigo braço-direito de José Eduardo dos Santos afirmou: "Lamentavelmente, Portugal não satisfez o nosso pedido [de transferir o processo de Vicente de Portugal para Angola], alegando que não confia na justiça angolana", disse.A ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, em declarações à TSF, afirmou: "Este é claramente um processo judicial e é no espaço judicial que deve ser tratado", dizendo ainda que a reacção do presidente angolano não surpreendeu o Governo português, lembra o matutino