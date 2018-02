O lutador português João ‘Rafeiro’ Carvalho, de 28 anos, que morreu durante um combate de MMA (Artes Marciais Mistas), estava "estava esgotado mas mantinha os punhos no ar", revelou o árbitro Mariusz Domosat.





Segundo o jornal The Irish Times , o árbitro do último encontro do português disse, durante o inquérito judicial que decorre em Dublin esta quinta-feira, que o combate foi "muito intenso e acelerado". "Houve uma grande quantidade de murros e golpes fortes, mas não foi nada pouco usual. Talvez o ritmo tenha sido, os dois lutadores estavam a combater muito arduamente e de forma extremamente intensa. O João parecia muito mais cansado do que o Charlie [adversário]. Mas mantinha os punhos erguidos", contou o árbitro polaco em tribunal.Este inquérito vai decidir sobre a causa oficial da morte do praticante de Artes Marciais Mistas em 2016, dois dias após um combate na capital irlandesa.João Carvalho, conhecido por "Rafeiro", morreu em 11 de abril de 2016 num hospital de Dublin, onde deu entrada em estado crítico depois de um combate na capital irlandesa, o primeiro internacional da carreira do atleta de 28 anos.

Uma autópsia ao corpo estabeleceu como causa da morte uma "hemorragia subdural aguda" causada por uma pancada forte na cabeça. Imagens do combate mostram o português a sofrer vários golpes na cabeça enquanto estava no chão.

O combate Total Extreme Fight, disputado no National Boxing Stadium, acabou com a vitória do irlandês Charlie Ward por KO técnico, mas cerca de 20 minutos depois do final do combate João Carvalho sentiu-se mal.

A Nobrega Team, a equipa com a qual treinava, garantiu que "foram cumpridas todas as regras de segurança" e que "a arbitragem seguiu todos os procedimentos corretos e habituais".

"Ainda no local, foi imediatamente assistido pela equipa médica presente, sendo depois transportado rapidamente para o Hospital Beaumont, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica cerebral, após a qual o atleta permaneceu em estado crítico durante as 48 horas seguintes, acabando por falecer", relatou, na altura, Vítor Nóbrega.

A Autoridade de Segurança e Saúde (HSA, na sigla inglesa) realizou um inquérito preliminar às circunstâncias do acidente, mas não encontrou motivos para responsabilizar qualquer entidade pelo sucedido.