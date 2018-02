Hugo Graça Figueiredo substitui Nuno Artur Silva na administração da RTP

O substituto de Nuno Artur Silva na administração da RTP é Hugo Graça Figueiredo. O Conselho Geral Independente escolheu-o para a área de conteúdos.

"Na sequência de contactos posteriores com o Dr. Gonçalo Reis, o Conselho Geral Independente procedeu à designação dos dois outros membros do Conselho de Administração: o Eng.º Hugo Graça Figueiredo", lê-se num comunicado enviado à imprensa.





Falta ainda ser anunciado o vogal da área financeira, que está pendente do parecer de Mário Centeno, cuja decisão é vinculativa."Para a área financeira, uma personalidade cuja designação foi submetida, nos termos da lei, ao parecer prévio e vinculativo do Ministro das Finanças", lê-se no comunicado do CGI.



Recorde-se que Nuno Artur Silva saiu da administração da RTP devido à "irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais privados". O presidente Gonçalo Reis foi convidado pelo Conselho Geral Independente a cumprir um novo mandato de três anos à frente da estação pública.



Artur Silva ocupava a posição de administrador com o pelouro dos conteúdos. A decisão foi comunicada esta quinta-feira pelo Conselho Geral Independente, que anunciou que dos três elementos da anterior administração convidou apenas o actual presidente Gonçalo Reis a apresentar um novo Projeto Estratégico para a empresa no triénio de 2018-2020.