Jaime Marta Soares relembra que para pedir uma licença na autarquia é preciso ter um projecto contra incêndios, cuja aprovação nem sempre obriga a uma vistoria.



Existem centenas de edifícios com utilização pública que não têm qualquer vistoria, alerta a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). O presidente da associação, Jaime Marta Soares, culpa a legislação de segurança contra incêndios em edifícios por esta situação.



"Antes eram os bombeiros que as faziam em articulação com as câmaras. Isso passou para a Autoridade Nacional de Protecção Civil, que só faz vistorias com técnicos, em certos casos. No resto, a câmara recebe um pedido de licença com um projecto técnico e pode passar a licença logo ou pedir uma vistoria", disse Marta Soares ao Diário de Notícias.



O presidente da LBP assegura a existência de edifícios que recebem aglomerados de pessoas, como é caso das associações, que nunca foram alvo de uma vistoria. O responsável diz que a tragédia em Tondela "chama a atenção para esse problema". "Numa casa em que haja muitos utilizadores, tudo tem de ser salvaguardado. É necessário fazer vistorias", apela Marta Soares. Com as novas leis, os bombeiros perderam a receita das taxas destas vistorias.



O presidente da Liga de Bombeiros referiu que este problema foi discutido no último congresso da Liga e está a ser preparada "uma proposta para dar uma diferente organização à fiscalização e vistorias de edifícios".



Pedro Silva, engenheiro civil e especialista em segurança contra incêndios em edifícios, disse ao DN que as vistorias não são obrigatórias excepto em casos como salas de espectáculo, indústrias e outros em que os bombeiros procedem a esse trabalho, garantindo ainda que há diferenças de exigência consoante o tipo de espaço. "Se for um café, a exigência é diferente de uma escola e mesmo de uma associação recreativa", assegura.



No caso da sede da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, onde se deu o incêndio que causou a morte de oito pessoas, o presidente José António Jesus, garantiu que a associação tinha em dia todas as licenças.



Este especialista considera que são os directores da associação que irão ter eventuais responsabilidades. "Hoje, o legislador arranjou forma de passar a responsabilidade a outros, os donos do edifício, ou quem fez o pedido de licenciamento. Tudo menos as entidades públicas. O responsável do edifício é que tem de acompanhar a legislação", assegura Pedro Silva ao DN.