Marcelo Rebelo de Sousa visita Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha. Incêndio fez oito mortos.

O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, confirmou este domingo que os feridos mais graves do incêndio iriam ser transferidos para unidades do Porto e de Lisboa. Fernando Araújo explicou que há 35 feridos que estão nos hospitais de Tondela, Viseu e Coimbra, "onde estão a ser estabilizados" e "os mais graves, queimados, vão ser transportados para unidades quer do Porto, quer de Lisboa".





No entender do secretário de Estado, "foram activados todos os meios considerados necessários". "As quatro VMER (Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação) com equipas de suporte avançado de vida, três helicópteros, um dos quais do Ministério da Defesa, e um conjunto elevado de meios quer do INEM, quer dos bombeiros, quer da Protecção Civil têm actuado em conjunto, de forma articulada, para dar uma resposta efectiva a esta situação que é muito grave", frisou.



Durante a noite, encontrava-se "uma unidade de psicólogos que está a dar apoio aos familiares e irá articular-se quer com a Protecção Civil, quer com a autarquia, neste momento e nos próximos dias", de forma a haver "uma resposta adequada para os familiares".



Ao local deslocou-se também o secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Tavares Neves, que realçou a "mobilização imediata" dos meios, apesar de "alguma dificuldade do local", numa rua estreita da aldeia.



O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, disse ser "fundamental criar recursos e estratégias para dar apoio às vítimas, aos seus familiares e a quem vive nesta comunidade".