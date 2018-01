Mulher do líder máximo da IURD em Portugal confirma que Alice Andrade esteve envolvida no esquema de adopção ilegal de Fábio.

Márcio, mulher do Bispo Romualdo, líder máximo da IURD em Portugal, confirmou o esquema de adopções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus, numa carta enviada à TVI. Márcia terá recebido Fábio, com 18 meses, à margem da justiça portuguesa, por intermédio de Alice Andrade, secretaria do Bispo Macedo.



"Fábio Miguel Tavares foi-me entregue no Brasil no dia 8 de Abril de 1997 para ser meu filho", escreveu a mulher do bispo Romualdo, acrescentando que em "Janeiro de 1998 Alice disse que precisava de ir a Portugal com o menino, juntamente com os seus dois irmãos (Vera e Luís) para se apresentar à assistente social".



O Tribunal de Família português tinha dado a guarda dos irmãos a Alice Andrade, que disse viver entre Lisboa e Los Angeles. Nesta altura, comprometeu-se a apresentar na justiça portuguesa sempre que assim entendessem.



Segundo a TVI, Fábio estaria separado dos irmãos Vera e Luís, reunindo-se na casa de Alice Andrade, nos Estados Unidos, apenas quando compareciam nos tribunais portugueses. Nos EUA eram instruídos para mentir às autoridades, dizendo que viviam todos juntos. "A assistente social entrevistou e eles haviam sido treinados pela Alice para mentir dizendo que viviam com ela", conta Márcia.



Em Abril de 2000, a Alice disse novamente que "o menino precisava de juntar-se aos irmãos porque mais uma vez precisavam de voltar a Portugal, desta vez penso que diante de um juiz (...) A Alice pediu-me que o levasse 10 dias antes para poder treiná-los para o que dizer diante do juiz", descreve a mulher do líder máximo da IURD em Portugal.



De acordo com a documentação, Vera e Luís foram devolvidos a Alice Andrade, com sete e seis anos, respectivamente. No entanto, Fábio continuara a viver com Márcia e Romualdo, uma vez que Edir Macedo não queria incompatibilizar-se com o bispo, mas há anos que Fábio passara a ser Filipe Barbosa Pinheiro, conforme revela a certidão brasileira falsa a que a estação de Queluz teve acesso.



Durante mais de um ano Márcia viajou para os Estados Unidos todos os meses para visitar Fábio, depois de Alice lhe ter ligado a dizer que existira uma denúncia e que por isso não o podia deixar voltar para o Brasil. "Ela combinou que nós poderíamos visitar o menino, foi muito difícil pder vê-lo apenas uma semana de cada mês", diz Márcia.



Mais tarde, Alice educa novamente a criança a responder por Fábio, que deixou de receber visitar de Márcia, com quem tinha passado cinco anos. "A Alice disse que era melhor eu dar um tempo sem falar com o menino por telefone e também não visitá-lo mais até Dezembro pois haveria a última entrevista e o menino precisava desligar-se um pouco de mim e apegar-se mais a ela, para que desse certo. Em Julho de 2001 saiu a confiança Judicial e entregou-se com o processo de adopção. Esperei 6 meses, sem falar sequer com o meu filho pois ela não deixava (….) em Dezembro de 2001 foi a última vez que falei com ele. Em Julho de 2001 foi a última vez que o vi", afirmou a mulher do bispo Romualdo.