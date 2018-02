Inspector do Tribunal de Contas nomeado director-adjunto do SEF

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje o novo director nacional adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cargo que estava vag desde a demissão da anterior direcção em Outubro do ano passado, avança o Diário de Notícias.



O lugar vai ser ocupado por José António Teixeira Pinheiro Moreira, mestre em Economia e Políticas Públicas e licenciado em Economia pela Universidade Lusíada de Lisboa e inspector do Tribunal de Contas.



O inspector será o director adjunto de Carlos Moreira, o director nacional do SEF. Segundo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou, José Moreira "possui reconhecida idoneidade, experiência profissional e formação exigidas para o exercício das funções em causa".