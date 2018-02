Relacionado Apostas de sexo e álcool nas viagens de finalistas do liceu

Foram realizados dezenas de actos inspectivos por parte da Inspecção-Geral de Educação após uma denúncia sobre alegados actos de promoção em "contexto escolar", o que não é permitido. De acordo com o Jornal de Notícias, os inspectores questionaram vários presidentes de associações de estudantes e directores de escolas.Em causa estão promoções e reuniões entre promotores, alunos e pais e, em alguns casos, também com professores nas instalações escolares.O Ministério da Educação disse ao JN que o "trabalho está em fase de conclusão" e que a inspecção só agiu após "informações" sobre estas reuniões, realizadas sobretudo no Norte.O mesmo jornal avança ainda que, de acordo com as empresas especializadas, este ano vão cerca 20 mil estudantes para vários locais de Espanha, como Benalmadena e Marina D'Or. A viagem, com alunos do 12º ano de escolaridade, realiza-se na primeira semana de Abril próximo.