Um homem armado assaltou um banco no Porto. O suspeito está em fuga das autoridades, informa a TVI24.A dependência bancária que foi alvo é do Millenium BCP e fica na rua do Amial. O suspeito não terá empunhado a arma, apenas mostrado que a tinha.O alerta foi dado às autoridades às 15h32.A Polícia Judiciária está já a investigar o caso.