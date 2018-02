Um homem, de 51 anos, foi preso e vai ser julgado no próximo mês de Março, no Porto, acusado de pornografia infantil e abuso sexual de crianças através das redes sociais, avança hoje o Correio da Manhã.

Zeferino Silva é acusado de ter criado três perfis falsos no Facebook onde se apresentava com o nome de David Silva, um jovem louro de olhos claros, e através do qual mantinha contacto com quatro mil raparigas com idades entre os 10 e os 17 anos de idade.

Entre 2011 e 2017, o homem terá seduzido 28 raparigas com quem terá mantido conversas de teor sexual e pedido fotos delas nuas.

O arguido foi preso em Dezembro de 2016, acusado de 24 crimes agravados de pornografia sexual, 22 de abuso sexual de crianças e dois crimes de coacção. Foi libertado com termo de identidade e residência e proibido de contactar menores e de aceder à Internet.

Mas em Maio do ano passado, acabou por ser preso preventivamente na cadeia de Custóias, depois de ter violado a medida de coacção e voltado a aliciar menores nas redes sociais.

O homem contactava com menores através do Facebook, Messenger e criou um perfil falso de uma irmã, Diana Silva, através da qual confirmava algumas das informações que publicava como David Silva.

Enviava-lhes ficheiros de sexo e pedia fotos das menores sem roupa. Se estas recusassem, ameaçava revelar as conversas publicamente.

Também contactou menores de idade por vídeo-chamadas através do Skype e do WhatsApp, embora nunca tenha mostrado a cara. E chegou a marcar encontro com uma rapariga, mas acabou por não aparecer.

Convenceu uma delas, com 13 anos, que mantinham um namoro e enviou-lhe um telemóvel e um perfume.