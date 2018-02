Aparência do animal levou a várias críticas nas redes sociais. No entanto, a Guarda Nacional Republicana veio agora esclarecer que não há qualquer problema com a cadela.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) esclareceu esta segunda-feira que a imagem partilhada nas redes sociais, em que se vê a cadela FLY, que pertence àquela força de intervenção, não revela qualquer tipo de anomalia no animal. Apesar de FLY parecer demasiado magra, a GNR explica que em 2011, quando chegou ao Grupo de Intervenção Cinotécnico, a "cadela foi submetida a um programa de ganho de condição corporal, desenhado e monitorizado pelos médicos veterinários da GNR", mas que "o seu metabolismo não permitiu ganhar outra aparência".



No mesmo comunicado, a GNR diz ainda que a cadela é "enérgica, brincalhona e cumpre exemplarmente a sua missão na detecção de explosivos", e deixa ainda um convite: "se dúvidas persistirem, convidamos os nossos seguidores a visitarem a FLY nas nossas instalações".



"Assim, e porque a FLY merece, vamos continuar a trabalhar com ela e a exibi-la orgulhosamente, como foi feito este fim de semana no PETFestival", conclui a GNR.



A justificação surge no seguimento de algumas publicações nas redes sociais sobre a cadela. A página do IRA - Intervenção e Resgate Animal afirma que receberam "dezenas de mensagens com a fotografia e textos de indignação", mas esclarece, no entanto que este é um bom exemplo de uma "falsa denúncia".



"Por vezes o que parece, não o é", pode ler-se ainda na publicação da mesma página, que tem por hábito partilhar casos e resgatar animais que sofrem de maus-tratos e que contabiliza já mais de 81 mil seguidores.