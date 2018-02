A secretária de Estado da Administração Público, Fátima Fonseca, informou a Fesap das alterações nos salários numa reunião agendada esta quarta-feira.

Os funcionários públicos vão deixar de receber 580 euros de salários mínimo, passando a auferir 635 euros. O aumento de 55,07 euros, com o descongelamento das progressões nas carreiras, está previsto para Abril.



De acordo com o Público, inicialmente estavam previstos 3,58 euros. José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos de Administração Pública (Fesap), explicou ao referido jornal que o Governo vai dar orientações para que os trabalhadores com salários mínimo passem para a quarta posição da tabela remuneratória única, sendo que assim ficam a ganhar 635,07, ao invés da terceira posição, onde o salário é de 583,58 euros.