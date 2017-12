Até 30 de Junho de 2018, as cafetarias e bares de hospitais e centros de saúde públicos vão ser proibidos de vender doces, salgados e refrigerantes.

Os alimentos que pode ver na galeria acima deixarão de fazer parte do menu das cafetarias do Serviço Nacional de Saúde, segundo um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, avançado pelo Jornal de Notícias. Para que se proceda às alterações, o Governo dá seis meses às unidades de saúde.

As alternativas a estas restrições passam por iogurtes, leite, sumos de fruta, sopas e saladas.

Após proibir a venda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática de hospitais e centros de saúde, o Ministério da Saúde decidiu alargar as restrições aos bares e cafetarias. Fora das medidas ficam as cantinas.

Segundo o Governo, os bares e cafetarias das unidades de saúde públicas devem disponibilizar obrigatoriamente água potável gratuita e de garrafa.

No despacho, que entra em vigor sexta-feira, é definido que as instituições do Ministério da Saúde ou os serviços e entidades públicas prestadoras de cuidados de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde devem proceder, até 30 de Junho de 2018, à revisão dos contractos em vigor – se isso não implicar o pagamento de indemnizações ou outras penalizações.

"As medidas constantes do presente despacho devem ser acompanhadas por programas com o objectivo de informar e capacitar para escolhas alimentares mais saudáveis, promovendo-se o aumento da literacia alimentar e nutricional da população que frequenta os espaços de oferta alimentar do SNS, quer dos profissionais de saúde, quer dos utentes e dos seus acompanhantes", explica o documento.