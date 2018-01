O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra recebeu uma providência cautelar relativa ao Forte de Santo António da Barra, em S. João do Estoril, Cascais. A providência é subscrita por quatro associações agregadas no Fórum do Património: a APAC (Castelos), a APCA (Casas Antigas), a ACC (Cascais) e o GECoRPA (Grémio do Património).



"O edifício, classificado como imóvel de interesse público, encontra-se presentemente num estado de total abandono e tem sido objecto de repetidos atos de pilhagem e vandalismo", descreve o Fórum do Património sobre o local onde se deu o episódio em que António de Oliveira Salazar caiu de uma cadeira de lona, que deu início ao seu declínio como ditador de Portugal.



A providência cautelar pretende "travar o processo de degradação de um bem cultural em situação de abandono" e integra-se na estratégia que está a ser posta em prática pelo Fórum do Património de, sempre que necessário, invocar os instrumentos legais e regulamentares aplicáveis e exigir o seu cumprimento, contribuindo, desse modo, para a salvaguarda do património cultural construído", explica o jornal Expresso.



O Fórum do Património lembra que o forte em São João do Estoril "data do início da ocupação filipina e teve um papel de relevo no âmbito da Restauração, constituindo uma peça importante do sistema de defesa marítima de Lisboa". E também que durante o Estado Novo, o forte de Santo António da Barra teve "uma notoriedade adicional por ser utilizado por Salazar como residência de Verão".



A 3 de Agosto de 1968, Salazar, então Presidente do Conselho, bateu com a cabeça depois de cair de uma cadeira de lona.