Dois relatórios sobre mulheres mortas pelos maridos apontam responsabilidades ao MP. Entre as denúncias e as mortes, passaram 37 e 34 dias.

Diana e Maria morreram com dois dias de diferença, vítimas de violência doméstica, em Setembro de 2015. São as protagonistas dos dois casos analisados pela Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD), que aponta várias falhas ao Ministério Público (MP) nas duas situações. Confrontado, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do MP, lança críticas ao Ministério da Justiça.



O primeiro relatório da EARHVD data de 25 de Outubro de 2016. Conta a história de Diana, que morreu estrangulada pelo marido, Carlos, no dia 27 de Setembro de 2015. Tinha feito uma denúncia na GNR no dia 24 de Agosto, e durante esses 34 dias, a GNR investigou, mas o Ministério Público não interveio no caso. Os guardas também são criticados: entre outras falhas, convocaram a vítima e o agressor para uma audição no mesmo dia.



O procurador da Comarca de Porto Este pediu à GNR que procedesse "à investigação" e não voltou a intervir. "Aguardou que esta lhe fosse enviada concluída pelo órgão de polícia criminal", indica o relatório, acrescentando: "Nenhuma decisão foi tomada quanto a medidas de coacção a aplicar ao agressor ou medidas de protecção à vítima".



Um dia depois de ter recebido uma convocatória para ser ouvido pela GNR devido à denúncia de Diana, Carlos foi ter com ela, estrangulou-a, verteu-lhe um líquido tóxico pela garganta, e pegou fogo ao local onde se encontrava ela e o seu próprio pai. Acabou condenado a 23 anos e dez meses de prisão por homicídio qualificado consumado e tentado.



Maria esperou 37 dias até morrer



No segundo relatório, sobre a morte de Maria, também se destacam as falhas do Ministério Público (MP). Mas desta vez, em Valongo. No tempo decorrido entre a denúncia de Maria ao MP e a sua morte, nada aconteceu. "Decorreram 37 dias sem que tivesse sido impulsionada qualquer decisão quanto a medidas de protecção em benefício da vítima ou quanto a medidas de coacção a aplicar ao agressor", concluiu a EARHVD.



Maria apresentou queixa de João, pelas discussões e agressões de que era vítima, no dia 29 de Setembro de 2015. Foi ouvida pelo tribunal a 4 de Novembro de 2015, mas não foi considerada vítima, não se realizou uma avaliação de risco nem lhe foram aplicadas medidas de protecção. Nesse mesmo dia, João esperava por ela escondido no quintal. Agrediu-a à paulada, matou-a, e escondeu o corpo dentro de uma casa. Maria foi encontrada três dias depois.



O MP "nunca tratou a denúncia apresentada como um efectivo caso de violência doméstica, ou seja, nunca deu cumprimento às exigências que a lei impõe no tratamento das denúncias e na investigação do crime", lamenta a Equipa. A magistrada "tratou a denúncia sem qualquer urgência e sem atender à natureza dos factos", defende o segundo relatório. João foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado e violência doméstica.



O que deve um procurador fazer? De acordo com uma revisão da Lei de Violência Doméstica em 2015, que o procurador que dirige o inquérito tem 48 horas para requerer uma medida de coacção do suspeito e decretar medida de protecção da vítima.



A Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica insiste na necessidade de maior formação especializada em violência doméstica, no primeiro relatório. No segundo, pede à Procuradoria-Geral da República (PGR) "orientações que os serviços e os magistrados do Ministério Público devam implementar quanto aos diversos aspectos do regime jurídico e da intervenção no domínio da violência doméstica".



António Ventinhas: "Ministério da Justiça não paga formação"



O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas lamenta que o MP não esteja representado na Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica e assume que, no caso de Valongo, os funcionários de justiça que ouvem as vítimas "não têm formação específica" sobre violência doméstica, "porque o Ministério da Justiça não paga".



"A avaliação de risco das vítimas não é feita no MP. Os funcionários não têm acesso a formulários para avaliar o risco, nem condições semelhantes às das forças policiais. Eles têm agentes especializados, gabinetes de avaliação de risco, têm estrutura para poder aprofundar as declarações", afirma Ventinhas.



Além disso, "há situações de grande imprevisibilidade". No caso do Porto, a GNR reduziu o nível de risco da vítima de médio, para baixo, antes de ela ter morrido às mãos do marido.



Os nomes dos intervenientes nos casos de violência doméstica são fictícios.