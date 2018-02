Esta sexta-feira o Parlamento discute a proibição de loiça descartável nos próximos três anos, substituindo o plástico por materiais biodegradáveis. A associação que representa a hotelaria e a restauração considera que esta proibição é um "disparate", avança esta quinta-feira o Público.

O sector da restauração, que se considera "exemplar na agenda do ambiente", acusa os partidos que quererem utilizar o sector como "bode expiatório". O director-geral da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares, José Manuel Esteves, disse ao jornal que o caminho é apostar nos mecanismos de reciclagem.

Amanhã, o Parlamento vai discutir quatro projectos de lei do PEV, PAN, BE e PCP que pretendem proibir a utilização de loiça descartável de plástico num prazo entre um e três anos. O projecto prevê ainda a adopção, pela indústria da restauração, de materiais biodegradáveis.

"Este tipo de propostas é inconcebível e um disparate. Se há sector que tem sido exemplar no envolvimento com a agenda do ambiente e com a economia circular é o da restauração e hotelaria portuguesa. Lançámos um sistema de recolha selectiva pioneira em termos europeus, o Verdoreca, com a Sociedade Ponto Verde, através do qual se separam e reciclam todos os resíduos de embalagens. Se há sector cumpridor somos nós e não aceitamos lições", disse José Manuel Esteves ao jornal. "Há algum estudo? Nem discutiram o assunto connosco!", criticou o responsável, garantindo que a maioria destes utensílios está "nos lares, nas festas, nos piqueniques e não na restauração, que está a ser usada como bode expiatório".