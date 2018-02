Os animais, que tinham caído a uma caixa de águas pluviais, foram salvos pelos Bombeiros de Valongo.

A Equipa Cinotécnica dos Bombeiros de Valongo resgatou, no inicio da semana, dois cães bebés que tinham caído a uma caixa de águas pluviais, com cerca de um metro e meio de profundidade.



"Com recurso a uma câmara endoscópica conseguiu-se localizar os dois cachorros que tinham caído. Precisámos de usar comida e de ter muita paciência, mas conseguimos", disse a equipa através do Facebook.



Após a avaliação do seu estado de saúde, os cães foram levados para o quartel, tendo já sido adoptados.