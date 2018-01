Quatro trabalhadores ficaram feridos depois de uma draga com 80 metros de comprimento, que participava numa operação de reposição de areias ter virado, esta terça-feira, na barra do Lavajo, na ilha da Armona, em Olhão.

Segundo a Lusa, a draga, que tem a bordo cerca de 12 mil litros de gasóleo, apresenta pequenas fugas de combustível, mas a Autoridade Marítima Nacional não considera que exista risco ambiental. O Capitão do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, admitiu eu "existem pequenas fugas de combustível, embora as condições do tempo minimizem o risco, provocando a sua evaporação".



"A intensão é retirar ainda hoje o combustível da embarcação, estando o caso a ser avaliado pelas autoridades marítimas e pela empresa proprietária da draga, empresa que tem 48 horas para resolver a situação", sublinhou Nunes Ferreira.

"O incidente ocorreu logo após a mudança de turno dos trabalhadores, numa altura em que o táxi marítimo que os transportava ainda se encontrava na área", explicou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado. O alerta foi dado às 08h10 tendo a Polícia Marítima Nacional enviado meios logo para o local.

Os trabalhadores apresentaram "sintomas de hipotermia à chegada a terra" e foram transportados para o hospital de Faro, "um dos quais, também, com uma possível lesão da coluna cervical".