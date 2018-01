Advogada condenada a seis anos e seis meses de prisão por burla qualificada

A advogada terá criado prejuízos de 5,5 milhões de euros.

Uma advogada da Marinha Grande foi condenada, esta terça-feira, pelo Tribunal de Leiria a seis anos e seis meses de prisão pelos crimes de burla qualificada e actividade ilícita de recepção de depósitos, entre outros delitos.



A advogada, também acusada dos crimes de actividade ilícita de recepção de outros fundos reembolsáveis e falsificação de documentos, terá criado prejuízos de 5,5 milhões de euros.



Além da advogada, Alexandra Malpique, também eram arguidos Fernando Pereira - que se encontra em parte incerta - e a sociedade Wave Fund Management, uma offshore com sede no Panamá, que era representada pelo arguido.



Por o arguido se encontrar em parte incerta, o tribunal optou pela separação de processos, anunciou o presidente do colectivo de juízes, que considerou que ficaram provados quase todos os factos que constam na acusação.