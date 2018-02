Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 17H13, ocorreu entre Rio Frio e Poceirão.

Um homem de 27 anos e uma mulher de 23 morreram este domingo num despiste de automóvel, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, revelaram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 17:13, ocorreu ao quilómetro 18 da estrada nacional (EN) 5, entre Rio Frio e Poceirão, no concelho de Palmela.



A fonte da GNR precisou que as vítimas mortais são um homem de 27 anos e uma mulher de 23, que eram os únicos ocupantes da viatura.



Segundo a mesma fonte, por volta das 19:00, a circulação automóvel na zona onde ocorreu o acidente ainda se fazia de forma condicionada.



As operações de socorro envolveram 17 operacionais dos Bombeiros de Pinhal Novo e da GNR, apoiados por sete veículos, alé de uma viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital de Setúbal.