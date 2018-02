Os guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa que se recusaram a cumprir as horas extraordinárias impostas pelas novas escalas vão ser alvo de processos disciplinas. A confirmação foi dada pelo director-geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, ao jornal Expresso.



"Alguns guardas largaram o serviço contra o que estava estabelecido", provocando atrasos e redução de horário das visitas familiares dos reclusos, referiu Manata. Acto que levou a uma reacção de mais de 200 reclusos este sábado, que decidiram partir caixotes do lixo, deitar comida para o chão, vandalizar o refeitório à hora de jantar, tendo sido necessário chamar à cadeia o grupo de intervenção policial dos serviços prisionais.



De acordo com o director-geral dos Serviços Prisionais este domingo "esteve tudo calmo".





Entretanto, os reclusos que provocaram distúrbios no Estabelecimento Prisional de Lisboa mestão fechados nas celas e o grupo de intervenção policial dos serviços prisionais está de prevenção em Monsanto. O presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SINCGP), Júlio Rebelo, disse à Lusa que os presos da ala E estiveram fechados na cela o dia todo, sem sair para comer as refeições.