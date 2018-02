Em Fevereiro de 2017 era notícia o desaparecimento de 57 pistolas Glock da sede da PSP. Passados doze meses ainda não foram constituídos arguidos relacionados com este roubo.Apesar do embaraço que a situação causou a esta força de segurança pública, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou, em declarações ao Diário de Notícias, não ter ainda arguidos, apesar de haver "pessoas sob suspeita" da equipa de investigação.Fonte da investigação criminal da PSP explica que "tem havido dificuldade na obtenção de prova"De acordo com um inquérito interno da PSP, houve "falhas de supervisão e controlo" das armas; até ao momento, ainda não houve consequências disciplinares.Quatro das 57 armas foram apreendidas poucos dias depois do surgimento da notícia, nas mãos de criminosos. Uma estava na posse de um traficante de estupefacientes, no Porto; outras três foram apreendidas pela polícia espanhola, em Ceuta – facto que agravou a dimensão e a complexidade da investigação, por poder estar em causa tráfico internacional de armas.O diário lembra que a investigação revelou que as armas roubadas da PSP terão sido vendidas através de redes de traficantes em Marrocos.Dentro da PSP acredita-se que, tal como o material de Tancos, as pistolas Glock "também possam ser devolvidas, devido à evidente dificuldade na sua venda", já que as armas têm gravada a inscrição "Força de Segurança", disse a fonte ao DN