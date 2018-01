Para a associação ambientalista Zero, a decisão do Governo que estende por mais um ano a autorização para a Eni/Galp procurar petróleo ao largo de Aljezur é "lamentável e incompreensível".

A 8 de Janeiro, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, assinou a decisão que prolonga os direitos de prospecção de petróleo nas concessões "Lavagante", "Santola" e "Gamba", a cerca de 40 quilómetros a oeste de Aljezur.

"A Zero considera que o Governo perdeu de forma absolutamente lamentável e incompreensível uma oportunidade soberana de cancelar de uma vez por todas um investimento que tem riscos para os ecossistemas, para as populações, para a economia do Sudoeste Alentejano e Algarve, e que tem a oposição dos autarcas e das comunidades locais", lê-se em comunicado. A decisão vai contra as decisões anunciadas por António Costa em 2016, na Conferência do Clima em Marraquexe, e a neutralidade carbónica em 2050 em Portugal.

De acordo com o semanário Expresso, o secretário de Estado da Energia indica que "o pedido de prolongamento estava suportado nas exigências administrativas e legais" e que o prolongamento se apoia na "prossecução do interesse público".

Os municípios de Santiago do Cacém, Sines, Odemira, Aljezur e Vila de Bispo já se manifestaram contra a pesquisa de petróleo, mas três providências cautelares, uma interposta pela Comunidade Intermunicipal do Algarve e duas pela Câmara de Odemira, foram indeferidas pelos tribunais.

O Governo sustenta ainda que em dez anos "a concessão realizou investimentos superiores a 76 milhões de euros". Por isso, a Eni/Galp pode exigir uma indemnização. Agora, o Ministério do Ambiente terá de decidir se aprova a avaliação de impacte ambiental, essencial para que o plano de trabalhos referente à bacia do Alentejo avance, indica o Expresso. Para a associação Zero, os prazos para a avaliação "não são compatíveis com a realização do furo nos próximos meses".

Mas para a Eni, não é bem assim: quer a confirmação oficial em como a avaliação de impacte ambiental não é necessária. Apoia-se na lei 37/2017, que "torna obrigatória a avaliação de impacte ambiental nas operações de prospecção, pesquisa e extracção de hidrocarbonetos". Além deste processo, o Governo exige ainda a apresentação de cópia da apólice de seguro e uma caução de €20.375.500,00.

Segundo o Expresso, Maio de 2018 é a data-limite de actuação do navio-sonda.

Em Dezembro, o Parlamento aprovou uma resolução que pede a suspensão da pesquisa de hidrocarbonetos enquanto a avaliação ambiental não for feita e discutida.

Este contrato entre o Estado e a Eni/Galp foi assinado em 2007 e é o terceiro prolongamento pedido pelas empresas.