No entanto, Pedro Santana Lopes venceu na distrital de Lisboa, com uma diferença de quase 800 votos (3046 para 2286), sendo que ganhou também a concelhia da capital portuguesa (1124 contra 1070 de Rui Rio).Recorde-se que André Ventura ponderou candidatar-se à liderança do PSD. Contudo, decidiu decidiu apoiar "entusiasticamente" Santana Lopes para "criar uma mobilização efectiva para impedir a vitória daqueles que nos últimos anos mais não fizeram do que boicotar a acção do PSD"."Desde o primeiro momento, sublinhei que o importante seria criar uma mobilização efectiva para impedir a vitória daqueles que nos últimos anos mais não fizeram do que boicotar a acção do PSD. E que apenas querem um PSD feito à imagem do PS, com um discurso de bloco central de trazer por casa", disse Ventura à SÁBADO em Outubro, numa referência indirecta ao ex-autarca do Porto.