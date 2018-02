O relatório da Amnistia Internacional The State of the World’s Human Rights sobre Portugal refere o caso polémico da decisão do juiz Neto de Moura de absolver dois homens acusados de violência doméstica, porque a vítima tinha cometido adultério.

"Os juízes justificaram a decisão referindo crenças religiosas e estereótipos de género afirmando que o ‘adultério de uma mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem’", pode-se ler no relatório da Amnistia Internacional.

O caso, decidido no Tribunal da Relação do Porto e conhecido em Outubro do ano passado, incluía o amante e o marido, acusados de sequestrar e agredirem a mulher com um bastão com pregos.

Os juízes, Joaquim Neto de Moura e Maria Luísa Abrantes, justificaram a decisão de absolver os homens com referência à Bíblia e ao Código Penal de 1866.

"Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte", lê-se no acórdão.

E: "Ainda não há muito tempo que a lei penal punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que, achando a sua mulher em adultério, nesse acto a matasse."

Os dois magistrados foram alvo de um processo disciplinar do Conselho Superior de Magistratura e aguardam a sua conclusão.

Para além do machismo, o racismo é ainda um problema em Portugal, segundo a Amnistia Internacional. O relatório refere, como exemplo, a acusação de racismo, tortura e maus-tratos alegadamente cometidos por 17 polícias da Amadora contra seis jovens de origem africana. "Em Setembro, foi rejeitado o pedido do Ministério Público de suspender os acusados até à conclusão do julgamento", salienta o relatório.

Para além disto, o Amnistia Internacional recorda que o país continua a não garantir boas condições de habitação para as comunidades cigana e africana, salientando as demolições de que foram alvo várias barracas no Bairro 6 de Maio, também na Amadora.

Mas, a ONG reforça também as vitórias dos direitos humanos alcançados no País, tais como a protecção da comunidade LGBT e a aprovação de legislação contra a descriminação por descendência e deficiência física e mental, bem como, contra o incitamento ao ódio e à violência por motivos discriminatórios.